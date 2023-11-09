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Fantoci
2023 год наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений
Служба по изменению климата «Коперник» Европейского Союза сообщила, что глобальные температуры в этом году превосходят показатели предыдущих лет.

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Если вам показалась, что эта осень теплее большинства других, то вы абсолютно правы. Европейская служба мониторинга климата сообщила в среду, что этот год наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений. Мало того, что средняя температура этого лета "побила" все мировые рекорды, так еще и этот и следующий месяцы ожидаются более теплыми, чем большинство ноябрей и декабрей, наблюдавшихся за последние десятилетия.

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Это тревожное сообщение поступило от Службы климатических изменений "Коперник" (C3S), которая появилась в результате сотрудничества между Европейской программой наблюдения за Землей и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. В основе нового отчета заложены данные о глобальной температуре воздуха и моря, ледовом покрове, осадках и других гидрологических параметрах. В своем октябрьском климатическом бюллетене за 2023 год C3S сообщила, что начало осени было самой теплой за всю историю наблюдений: потепление на 0,85 Со превысило среднее значение за 1991-2020 годы и на 0,40 Со превысило показатели октября 2019 года (самого теплого октября за всю историю). Даже если сравнивать с доиндустриальными температурами, октябрь 2023 года был на 1,7 Со теплее, чем среднестатистический октябрь между 1850 и 1900 годами.

На основе этих данных можно сделать вывод, что октябрь этого года стал ещё одним месяцем из многих, которые побили рекорды глобальных температур. В октябре C3S сообщила, что первый месяц осени 2023 года был самым теплым сентябрем в мире, зарегистрированным с 1940 года. До этого сезон июнь-июль-август был значительно жарче, чем любой предыдущий. В 2023 году также наблюдались высокие аномальные температуры поверхности моря, выше из когда-либо зарегистрированных. Учитывая общие температурные тенденции за год, специалист по климатическим изменениям Берджесс Саманта сообщила, что с большой вероятностью 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, но давайте сначала дождемся конца, этого сложного, во всех смыслах года.

График, показывающий глобальные температуры 2023 года в сравнении с предыдущими годами. Фото: Служба по изменению климата «Коперник».

«Это заставляет меня нервничать по поводу того, что будет дальше», — сказала Берджесс. «Когда мы объединяем все данные вместе, глобальные данные о температуре воздуха, глобальные данные о температуре поверхности моря, глобальные данные по морском льду, все эти данные вместе действительно показывают нам, что наш климат меняется очень быстрыми темпами, и мы должны адаптироваться к климату, с которым мы сталкиваемся прямо сейчас».

Климатологи пришли к выводу, что выбросы углекислого газа и Эль-Ниньо - сложная повторяющаяся погодная модель, вызывающая появление теплых фронтов, - в значительной степени ответственны за недавнее повышение глобальной температуры. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что этого повышения недостаточно, чтобы побудить правительственные учреждения и другие организации принять важные изменения, связанные с выбросами, даже несмотря на то, что в некоторые месяцы временно превышался предел в 1,5 градуса по Цельсию, установленный Парижским соглашением.

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«Это не означает, что мы нарушили Парижское соглашение, но реальность такова, что чем больше дней, недель или месяцев будет превышать 1,5 [градуса Цельсия], тем быстрее мы превысим установленный Парижским соглашением предел», — сказала Берджесс.

#изменение климата #глобальное потепление
Источник: climate.copernicus.eu
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