реклама
Если вам показалась, что эта осень теплее большинства других, то вы абсолютно правы. Европейская служба мониторинга климата сообщила в среду, что этот год наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений. Мало того, что средняя температура этого лета "побила" все мировые рекорды, так еще и этот и следующий месяцы ожидаются более теплыми, чем большинство ноябрей и декабрей, наблюдавшихся за последние десятилетия.
реклама
Это тревожное сообщение поступило от Службы климатических изменений "Коперник" (C3S), которая появилась в результате сотрудничества между Европейской программой наблюдения за Землей и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. В основе нового отчета заложены данные о глобальной температуре воздуха и моря, ледовом покрове, осадках и других гидрологических параметрах. В своем октябрьском климатическом бюллетене за 2023 год C3S сообщила, что начало осени было самой теплой за всю историю наблюдений: потепление на 0,85 Со превысило среднее значение за 1991-2020 годы и на 0,40 Со превысило показатели октября 2019 года (самого теплого октября за всю историю). Даже если сравнивать с доиндустриальными температурами, октябрь 2023 года был на 1,7 Со теплее, чем среднестатистический октябрь между 1850 и 1900 годами.
На основе этих данных можно сделать вывод, что октябрь этого года стал ещё одним месяцем из многих, которые побили рекорды глобальных температур. В октябре C3S сообщила, что первый месяц осени 2023 года был самым теплым сентябрем в мире, зарегистрированным с 1940 года. До этого сезон июнь-июль-август был значительно жарче, чем любой предыдущий. В 2023 году также наблюдались высокие аномальные температуры поверхности моря, выше из когда-либо зарегистрированных. Учитывая общие температурные тенденции за год, специалист по климатическим изменениям Берджесс Саманта сообщила, что с большой вероятностью 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, но давайте сначала дождемся конца, этого сложного, во всех смыслах года.
«Это заставляет меня нервничать по поводу того, что будет дальше», — сказала Берджесс. «Когда мы объединяем все данные вместе, глобальные данные о температуре воздуха, глобальные данные о температуре поверхности моря, глобальные данные по морском льду, все эти данные вместе действительно показывают нам, что наш климат меняется очень быстрыми темпами, и мы должны адаптироваться к климату, с которым мы сталкиваемся прямо сейчас».
Климатологи пришли к выводу, что выбросы углекислого газа и Эль-Ниньо - сложная повторяющаяся погодная модель, вызывающая появление теплых фронтов, - в значительной степени ответственны за недавнее повышение глобальной температуры. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что этого повышения недостаточно, чтобы побудить правительственные учреждения и другие организации принять важные изменения, связанные с выбросами, даже несмотря на то, что в некоторые месяцы временно превышался предел в 1,5 градуса по Цельсию, установленный Парижским соглашением.
«Это не означает, что мы нарушили Парижское соглашение, но реальность такова, что чем больше дней, недель или месяцев будет превышать 1,5 [градуса Цельсия], тем быстрее мы превысим установленный Парижским соглашением предел», — сказала Берджесс.