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Fantoci
Утечка результатов тестирования AMD Zen 5 Ryzen 9 8950X демонстрирует значительный прирост IPC
Zen 5 сохранит многие функции Zen 4, но с упором на улучшенную многоядерную производительность.

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AMD планирует выпустить в 2024 году второе поколение процессоров на сокете AM5. В связи с этим в секретных лабораториях компании сейчас тестируется множество инженерных образцов, которые дают первое представление о производительности новых процессоров. Некоторые из этих ранних бенчмарков уже появились в интернете и свидетельствуют о том, что AMD успешно увеличила количество инструкций на такт (IPC) в архитектуре Zen 5. Однако, как всегда, к этой информации нужно относиться с осторожностью.

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Информация поступила от ютуб-канала RedGamingTech, который известен тем, что публикует первые подробности о предварительных версиях компьютерного оборудования. Авторы канала опубликовали видеоролик с приблизительными показателями производительности грядущих процессоров Zen 5, как настольных, так и мобильных. Сообщается, что бенчмарк проводился на «поздних» инженерных образцах, которые сильно отличаются от «ранних» образцов, и поэтому полученные результаты будут соответствовать тем процессорам, которые будут сходить с конвейера в 2024 году. Среди утекших данных есть результаты Cinebench 2024 для флагманского 16-ядерного, 32-поточного чипа Ryzen 9 8950X, который показал 140 баллов в однопоточном и 2400 баллов в многопоточном режимах. Для сравнения, Core i9-14900K набрал 129 баллов в одноядерном режиме и 2194 в многоядерном, так что у AMD может быть небольшое преимущество в производительности рендеринга.

AMD Zen 5 выйдет в 2024 году с обновленной архитектурой.

На выложенных слайдах также приведены некоторые интересные цифры для мобильного чипа Strix Point мощностью 35 Вт под названием Ryzen 9 8950HS. По данным HotHardware, по сравнению с существующим чипом 7940HS, в Geekbench он показывает 37%-ный прирост в одноядерном режиме и 77%-ный прирост в многоядерном. AMD, по-видимому, меняет дизайн этого чипа, предназначенного для ультратонких ноутбуков, используя 12-ядерную конфигурацию вместо восьми ядер в текущем чипе.

В видеоролике также говорится, что AMD готовит совершенно новый чип с кодовым названием Sarlak. Этот чип мощностью 95 Вт имеет центральный и графический процессор и будет конкурировать с недавно выпущенным чипом M3 от Apple. AMD назвала его Ryzen 9 8955HX, и, в отличие от чипа Apple, он будет слишком большим, чтобы поместиться в сокет AM5, так что, возможно, он найдет свое место в мини-ПК. Это будет конструкция на базе чиплета с двумя восьмиядерными CCD и мощным iGPU с 40 CU, что теоретически должно обеспечить ему достаточную мощность для приличной игровой производительности на уровне Radeon 6750 XT из эры RDNA 2.

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Флагманский процессор Zen 5 сохранит многие функции существующей архитектуры Zen 4, включая неизмененную подсистему памяти DDR5 и тот же кристалл ввода-вывода, что и Zen 4. Уже сообщалось, что AMD также придерживается конфигурации 16/32 для ядер/потоков, а его TDP будет таким же, как у существующих чипов, и составит 170 Вт. Как и прогнозировалось, он предположительно будет построен по 4-нм техпроцессу TSMC вместо 3-нм. Последние слухи предполагают, что запуск состоится в середине 2024 года. В настоящее время кажется, что только Apple может позволить себе 3-нм техпроцесс TSMC в больших масштабах, а AMD приходится довольствоваться 4-нанометровым техпроцессом.

#amd #zen 5 #amd ryzen 9 8950x #ryzen 9 8950hs
Источник: theverge.com
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