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Fantoci
Intel отказалась от своей технологии криогенного охлаждения процессоров
Intel впервые представила технологию Cryo Cooling с выпуском 10-го поколения процессоров Core (Comet Lake).

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Несколько лет назад, когда Intel ещё только собиралась перейти на 14-нм техпроцесс, она представила технологию субамбиентного охлаждения для своих процессоров под названием Cryo Cooling. Эта технология объединила аппаратное, программное и микропрограммное программное обеспечение для поддержания температуры процессора ниже температуры окружающей среды, предотвращая при этом конденсацию и обеспечивая лучший разгон. Однако с выходом процессоров 14-го поколения компании, также известных как Raptor Lake Refresh, разработчики объявили о завершении этого проекта, который больше не будет распространяться на новейшие чипы Intel. Официально эта технология прекратит свое существование 31 декабря.

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По замыслу Intel, система охлаждения Cryo Cooling должна была продаваться в рамках партнерства с компаниями-производителями систем охлаждения, включая EKWB и Cooler Master. Первые сообщения про подобный продукт от EKWB появились в 2020 году, в котором использовались термоэлектрический охладитель Пельтье (TEC) и водоблок EKWB. В этой странной конструкции контроллер устанавливался вертикально поверх водоблока, а кабели выходили наружу. Помимо головной боли, связанной с прокладкой кабелей, такой контроллер продавался в розницу по цене 359,99 долларов, что делало его довольно дорогим по сравнению с традиционными решениями для охлаждения. Cooler Master до сих пор продает комплект со встроенным в водоблок термоэлектрическим охладителем, чтобы охлаждать жидкость, протекающую через блок, а не сам процессора. Аналогичный дизайн предлагает и EKWB, причем оба кулера по сути действуют как “холодильники” для охлаждения процессора.

Cooler Master предложила комплект криоохлаждения с 360-мм радиатором для пользователей, которым не хотелось собирать систему самостоятельно, а нужен был готовый блок.

Intel объявила о закрытии проекта на своей официальной странице, заявив, что технология криоохлаждения не будет поддерживаться на процессорах 14-го поколения. В заявлении компании говорится, что инженеры прекратили разработку этой технологии 1 июля, но энтузиасты заметили эту новость только сейчас, потому что никто за ней не следил. Первыми обнаружили это объявление редакторы Tom's Hardware, но они полагали, что эта технология уже давно умерла.

Хотя технология Intel, по всей видимости, достигла своих целей, предоставляя пользователям охлаждение процессора ниже температуры окружающей среды, она в большей степени является пережитком прошлого, когда энтузиасты использовали необычные решения для охлаждения, чтобы максимально разгонять новые процессоры. К тому же с уменьшением технологического процесса производства процессоров, разгон стал неактуальным искусством, поскольку и процессоры AMD, и процессоры Intel теперь сами очень хорошо разгоняются. Сейчас жидкостные системы охлаждения стали более доступными, делая экзотические охладители слишком сложными и дорогими, чтобы заинтересовать кого-то, кроме узкого круга энтузиастов.

То самое заявление Intel на официальной странице компании.

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Кроме того, Intel и AMD также стали оставлять гораздо меньший запас производительности в своих чипах, когда те поступают в продажу, просто потому, что им приходится выжимать максимум из своих процессоров, чтобы быть конкурентоспособными. Нет смысла оставлять лишние 500 МГц частоты процессора, как в старые добрые времена Celeron 300A и линейки AMD Thunderbird.

#intel #cryo cooling #криоохлаждение #технология криогенного охлаждения
Источник: intel.com
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