Благодаря своей способности протискиваться через небольшие щели робот может когда-нибудь помочь поисково-спасательным командам находить выживших после катастрофы.

В мире роботов появился новый обитатель. Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере собрали небольшого робота-паука, который может автоматически менять форму, что позволяет ему протискиваться в узкие пространства и передвигаться по неровной местности. Специалисты надеются, что когда-нибудь робот сможет помочь в спасательных операциях после катастроф, космических исследованиях и даже некоторых медицинских процедурах.

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Робот-паук получил название mCLARI, что означает «мини-робот-насекомое с гибкими ногами и шарнирными соединениями». Сверху он выглядит просто как тонкое черное кольцо с четырьмя медными разъемами для шнура питания. Но сбоку вы можете увидеть его четыре ножки (что делает его похожим на паука, чем на что-либо еще) и пьезоэлектрические приводы, которые преобразуют подаваемое электричество в механическое перемещение. Когда mCLARI передвигается, его ноги-оригами сгибаются в пределах 2 степеней свободы, создавая маленькие шаги, которые двигают паука в любом желаемом направлении.

Робот-паук имеет длину всего 20 миллиметров, а это значит, что он больше робота-краба, но намного меньше робота-черепахи или робота-собаки. Весит он всего 0,97 грамма, что позволяет ему двигаться со скоростью 60 миллиметров в секунду. Несмотря на свой скромный размер, именно его легкость дает ему возможность менять форму. Когда mCLARI движется через узкое пространство, его гибкое тело изгибается внутрь, из-за чего робот-паук сверху кажется несколько продолговатым. Когда он преодолевает препятствие, его форма восстанавливается.

Вид сверху на mCLARI, протискивающегося через узкое пространство.

Согласно статье, опубликованной на сайте arXiv, mCLARI далеко не первый робот-паук, созданный в лабораториях механического инженерного факультета в Боулдере. Его предшественник, CLARI, имел длину 34 миллиметра и вес 2,56 грамма и был больше похож на жука, чем на маленького паука. Но CLARI мог двигаться вдвое медленнее, чем mCLARI, и его эффективность варьировалась в зависимости от направления движения. Инженеры сообщили, что mCLARI является универсальным, то есть может двигаться в любом направлении без потери эффективности.

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Это очень важно в ситуациях, когда mCLARI нужно будет спасать жизни людей. Команда из Колорадского университета надеется, что когда-нибудь mCLARI станет полезным в поисково-спасательных операциях, которые спасатели смогут отправить робота через горы обломков, чтобы искать выживших в катастрофах. Для этого потребуются камеры и другие датчики, которых у mCLARI пока нет. Но пока все выглядит очень перспективно: статья инженеров получила награду Международной конференции по интеллектуальным роботам и системам как «лучшая статья» в области безопасности, охраны и спасательной робототехники.