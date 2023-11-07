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В мире роботов появился новый обитатель. Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере собрали небольшого робота-паука, который может автоматически менять форму, что позволяет ему протискиваться в узкие пространства и передвигаться по неровной местности. Специалисты надеются, что когда-нибудь робот сможет помочь в спасательных операциях после катастроф, космических исследованиях и даже некоторых медицинских процедурах.
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Робот-паук получил название mCLARI, что означает «мини-робот-насекомое с гибкими ногами и шарнирными соединениями». Сверху он выглядит просто как тонкое черное кольцо с четырьмя медными разъемами для шнура питания. Но сбоку вы можете увидеть его четыре ножки (что делает его похожим на паука, чем на что-либо еще) и пьезоэлектрические приводы, которые преобразуют подаваемое электричество в механическое перемещение. Когда mCLARI передвигается, его ноги-оригами сгибаются в пределах 2 степеней свободы, создавая маленькие шаги, которые двигают паука в любом желаемом направлении.
Робот-паук имеет длину всего 20 миллиметров, а это значит, что он больше робота-краба, но намного меньше робота-черепахи или робота-собаки. Весит он всего 0,97 грамма, что позволяет ему двигаться со скоростью 60 миллиметров в секунду. Несмотря на свой скромный размер, именно его легкость дает ему возможность менять форму. Когда mCLARI движется через узкое пространство, его гибкое тело изгибается внутрь, из-за чего робот-паук сверху кажется несколько продолговатым. Когда он преодолевает препятствие, его форма восстанавливается.
Согласно статье, опубликованной на сайте arXiv, mCLARI далеко не первый робот-паук, созданный в лабораториях механического инженерного факультета в Боулдере. Его предшественник, CLARI, имел длину 34 миллиметра и вес 2,56 грамма и был больше похож на жука, чем на маленького паука. Но CLARI мог двигаться вдвое медленнее, чем mCLARI, и его эффективность варьировалась в зависимости от направления движения. Инженеры сообщили, что mCLARI является универсальным, то есть может двигаться в любом направлении без потери эффективности.
Это очень важно в ситуациях, когда mCLARI нужно будет спасать жизни людей. Команда из Колорадского университета надеется, что когда-нибудь mCLARI станет полезным в поисково-спасательных операциях, которые спасатели смогут отправить робота через горы обломков, чтобы искать выживших в катастрофах. Для этого потребуются камеры и другие датчики, которых у mCLARI пока нет. Но пока все выглядит очень перспективно: статья инженеров получила награду Международной конференции по интеллектуальным роботам и системам как «лучшая статья» в области безопасности, охраны и спасательной робототехники.