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Fantoci
Ученые нашли доказательства существования Тейи - древней планеты, которая врезалась в Землю
Если остатки Теи действительно находятся глубоко в мантии Земли, то это означает признание неподтвержденной, но доминирующей гипотезы гигантского столкновения прото-планет.

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Международная группа ученых утверждает, что нашла вероятные доказательства существования протопланеты-родителя Луны. По их мнению, остатки Тейи - небесного тела, которое, как считается, столкнулось с молодой Землей и создало Луну - могут скрываться глубоко под нашими ногами.

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В статье Nature, опубликованной в среду, астрономы и геофизики из США, Великобритании и Китая предполагают, что аномалии в самой нижней мантии Земли являются «остатками мантийного материала Тейи». Эти аномалии – большие области с низкой скоростью распространения сейсмических волн (LLVP), которые выявлены с помощью сейсмической томографии. На 3D-рендерингах, основанных на сейсмических данных, LLVP выглядят как огромные капли. Два таких образования уже давно являются предметом пристального внимания ученых, и хотя некоторые исследователи предполагают, что это скопления субдуцированной океанической коры, но все гипотезы пока остаются не доказанными.

В течение многих лет гипотеза гигантского столкновения оставалась неподтвержденной, но в научных кругах являлась доминирующей историей происхождения Луны. Согласно этой гипотезе, миллиарды лет назад зарождающаяся планета (так называемая Тея) врезалась в прото-Землю, выбросив в космос огромное количество материала, в результате чего и появилась наша Луна. 

Схема, показывающая, как в результате столкновения Тейи с Землей могла образоваться Луна.

Как же все эти гипотезы связаны с аномалиями LLVP? Дело в том, что две из них на 2-3,5% плотнее, чем остальная часть мантии Земли, что заставило геофизика доктора Цянь Юаня задуматься, не являются ли они изначально чуждыми Земле. Доктор Юань совместно с учеными со всего мира провел очень подробное моделирование возможного столкновения Теи с Землей и пришел к выводу, что вопреки распространенному предположению, столкновение Теи не могло расплавить всю мантию Земли. Это означает, что остатки загадочной протопланеты, возможно, остыли и образовали твердые структуры, которые опустились и накопились в ядре Земли, вместо того, чтобы стать частью вязкого недра Земли.

Если этого еще недостаточно, чтобы заподозрить внеземное происхождение аномалий, то может быть, подсказкой будет необычный состав LLVP. В базальтах океанских островов, образованных мантийными плюмами, обнаружены следы первичных благородных газов, что опровергает идею о том, что LLVP - это просто часть океанической коры. Команда Юаня может объяснить сходство между базальтами океанических островов и лунными базальтами, но эти аномалии не поддаются другому объяснению.

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Тем не менее, Юань считает, что официально подтвердить идею его команды будет непросто. Одним из возможных методов для подтверждения гипотезы столкновения помогут дальнейшие исследования химического состава Луны. Если образцы лунной мантии, полученные в ходе лунных миссий, будут иметь химический состав, схожий с базальтами из исследуемых LLVP, это может означать серьезные изменения в понимании происхождения Луны.

#космос #вселенная #луна #земля #тейя
Источник: edition.cnn.com
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