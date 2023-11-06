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Fantoci
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
Благодаря новым данным количество планет у Кеплер-385 увеличилось с трех до семи, и все они раскалены.

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Космический телескоп «Кеплер» прекратил работу в 2018 году, но он провел так много наблюдений, что астрономы до сих пор открывают новые экзопланеты, при расшифровке его данных. Команда из Исследовательского центра Эймса недавно проанализировала данные одной звезды, известной как Кеплер-385, и обнаружила кое-что интересное. Астрономы знали, что вокруг этой звезды вращается несколько экзопланет, но команда Эймса подтвердила наличие целых семи необычных планет, вращающихся вокруг Кеплера-385. Это одна из немногих известных планетарных систем, в которых имеется так много экзопланет.

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Кеплер-385 - это звезда, очень похожая на наше Солнце, расположенная на расстоянии около 4600 световых лет от Земли, которая на 10% больше и на 5% горячее нашей звезды. Впервые она привлекла внимание астрономов в 2014 году, когда были идентифицированы две экзопланеты (Kepler-385 b и Kepler-385 c), находящиеся на близких орбитах. В 2020 году астрономы добавили в список третий подтвержденный мир, а теперь команда под руководством Джека Лиссауэра из НАСА увеличила число экзопланет до семи. Эта звезда примечательна не только количеством экзопланет, но и их размерами. Все эти планеты больше Земли, но меньше Нептуна, что позволяет предположить, что они могут находиться на границе между скалистым и газовым гигантом.

Две самые внутренние планеты немного больше Земли. Поскольку они находятся так близко к звезде (около 10 дней на один оборот), они очень горячие. НАСА предполагает, что их огромные размеры могли позволить им сохранить тонкую атмосферу под постоянным натиском солнечного ветра. Остальные пять экзопланет еще больше, как минимум в два раза больше радиуса Земли. Эти миры, скорее всего, имеют каменистую поверхность, но они скрыты плотной атмосферой.

Ученые считают, что планетарная система Кеплер-385 не подойдет для переселения людей (по крайней мере без терраформирования экзопланет). НАСА утверждает, что эти экзопланеты получают больше солнечной радиации, чем любая планета в нашей Солнечной системе. Это первый подобный случай среди открытых нами до сих пор инопланетных солнечных систем. НАСА произвело «сонификацию» системы Кеплер-385, которая показывает, что экзопланеты испытывают орбитальный резонанс.


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В настоящее время нам известно более 5500 экзопланет, и еще тысячи кандидатов предстоит изучить. Большая часть этого планетарного каталога составлена с помощью «Кеплера», который проводил свои основные наблюдения с 2009 по 2012 год, когда два реакционных колеса вышли из строя. Не имея возможности полностью контролировать свое положение, миссия была приостановлена до тех пор, пока НАСА не разработала альтернативный план, известный как K2. В ходе этой миссии использовался солнечный ветер для стабилизации «Кеплера» вдоль его орбиты, что позволило ему продолжить поиски экзопланет. Без K2 мы, возможно, никогда не узнали бы об этой уникальной планетарной системе.

#космос #вселенная #экзопланета #космический телескоп кеплер #кеплер-385
Источник: nasa.gov
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