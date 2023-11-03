Хотите поиграть в игры объемом более 100 ГБ? Нет проблем.

У портативной игровой консоли Steam Deck от Valve есть много достоинств – широкая поддержка игр и неплохая производительность, учитывая ее размеры. Чего ей определенно не хватает, так это памяти: самая дорогая версия Steam Deck имеет всего 512 ГБ места, и это в то время, когда игры становятся действительно огромными. Один моддер взял дело в свои руки, чтобы увеличить возможности Steam Deck. Вместо M.2 накопителя емкостью 512 ГБ теперь установлен твердотельный накопитель корпоративного класса емкостью 61 ТБ. Этого должно хватить, чтобы сохранить на устройстве все доступные игры, даже такие как Baldur’s Gate 3 (весит 122 ГБ).

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Поскольку издатели игр отказались от распространения игр на физических носителях, размер игр значительно вырос. Самые популярные сегодня AAA-игры, такие как Call of Duty и Baldur's Gate 3, занимают более 100 ГБ места, поэтому ситуация с памятью на Steam Deck становилась все сложнее. К тому же известно, что портативная консоль Valve стремится уменьшить подтормаживания во время игры, заранее кэшируя шейдеры, а этот процесс также занимает дополнительное место в памяти. Даже на самой большой консоли Steam у пользователей обычно не хватает места после установки всего лишь пары игр.

Если у вашей Steam Deck проблемы со свободным местом для игр, все, что вам нужно, — это корпоративный твердотельный накопитель Solidigm P5336. Специалисты StorageReview установили это устройство в Steam Deck, тем самым увеличив общий объем хранилища до 61 ТБ. Моддеры предупреждают, что этот процесс не такой уж простой. Во-первых, P5336 намного больше, чем чип M.2 2230, поставляемый в комплекте с портативным устройством. В корпус Steam Deck этот SSD установить невозможно, поэтому пришлось использовать внешний накопитель. Для подключения корпоративного накопителя к Steam Deck также необходим переходник с M.2 на внешний U.2. При условии, что накопитель питается от внешнего кабеля, Steam Deck без проблем видит все эти десятки терабайт.

Модифицированный Steam Deck с корпоративным SSD.

После выпуска Steam Deck, Valve со временем перешла на немного медленные SSD в некоторых версиях устройств. Компания утверждает, что переход с PCIe Gen 3 x4 на x2 не приводит к заметному снижению производительности. Поэтому пользователям не нужно беспокоиться о производительности консоли при установке Solidigm P5336. Тестирование, проведенное специалистами StorageReviews, показало, что Steam Deck достигает 3 600 МБ/с последовательного чтения, что на 1 300 МБ/с быстрее, чем стандартный внутренний диск.

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Розничная цена этого конкретного SSD, используемого в данной модификации, пока неизвестна, потому что он ещё не поступил в продажу, но версия с вдвое меньшим объемом продается по цене около 1700 долларов. Таким образом, речь, вероятно, идет о цене более 3 000 долларов за 61 ТБ. Вы можете повторить эту модификацию с менее дорогим SSD, если у вас есть соответствующий адаптер NVMe.