На долю компании, занявшей второе место, пришлось менее 4% мировых поставок.

Аналитическая компания TrendForce опубликовала отчет о поставщиках модулей DRAM за 2022 год, в котором говорится, что Kingston фактически контролирует почти весь мировой рынок модулей оперативной памяти. Американская компания занимает первое место в мире как сторонний поставщик модулей DRAM с поразительной долей рынка в 78,12%. Компания Ramaxel, занимающая второе место в рейтинге, занимает ничтожную долю рынка в 3,78%. Kingston заявила, что удерживает лидирующую позицию уже 20 лет подряд.

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В последнем отчете TrendForce говорится, что мировой спрос на DRAM в этом году сильно пострадал из-за инфляции: рынок сократился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, благодаря своим связям и эффективности цепочки поставок, Кингстону удалось ограничить потери до 5,3% за год. Общий доход от модулей DRAM во всем мире составил $17,3 млрд, при этом только Kingston заработала $13,5 млрд. Следует отметить, что Kingston не является производителем микросхем, а скорее компанией, которая покупает память у таких компаний, как Micron и Samsung, и собирает из нее готовые модули оперативной памяти. Затем она продает эти модули населению, а также системным интеграторам, OEM-производителям и т. д.

Компания Kingston уже 20 лет является лидером в производстве карт памяти.

Trendforce утверждает, что пять крупнейших компаний контролируют 90% рынка поставок модулей DRAM, а десять крупнейших - 96% рыночной доли. Интересно, что компания Ramaxel, занявшая второе место, в 2022 году продемонстрировала темпы роста в 90% и достигла 4% рынка. Однако TrendForce утверждает, что такой стремительный взлет произошел только из-за ужасного 2021 года, поэтому это некорректное сравнение. Тем не менее, даже такого уровня роста было недостаточно, чтобы пробить брешь в броне Kingston, поскольку она по-прежнему твердо контролирует мировой рынок DRAM.

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В последнее время этот рынок переживает трудные времена из-за общего спада в индустрии ПК и роста инфляции. В июле эксперты сообщали, что цены на DRAM, похоже, достигли дна и с тех пор, похоже, не сильно изменились. Флеш-накопители, такие как твердотельные накопители, также стали невероятно доступными в этом году из-за переизбытка предложения со стороны производителей и низкого спроса среди потребителей. Несмотря на эти неудачи, Kingston смогла сохранить свое доминирование в отрасли, по крайней мере, согласно данным Trendforce, основанным на общедоступной информации.