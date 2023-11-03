Если у вас все плохо с математикой, то обновленный Google Поиск поможет решить даже сложные задачи

У всех нас есть свои уникальные навыки, кому-то легче дается литература, но возникают сложности с математикой. В последнем обновлении Google Поиска появился новый полезный инструмент для людей, относящихся к этой категории. В следующий раз, когда сложное уравнение поставит вас в тупик, введите его в Поиск или сделайте фотографию с помощью смартфона, чтобы увидеть правильный ответ. Google предоставит пошаговое объяснение, которое поможет решить задачу или уравнение в следующий раз.

реклама

Google сообщила про новую функцию в своем блоге The Keyword на этой неделе. Теперь пользователи могут копировать и вставлять уравнения и интегралы в панель поиска, чтобы решать задачи алгебры и математическому анализу, а также просматривать подробный разбор каждого решения. Для задач, которые визуально слишком сложны, чтобы их можно было ввести в строку поиска (например, геометрия и тригонометрия), пользователи могут сделать снимок уравнения с помощью Lens - мобильного приложения от Google для распознавания изображений. Lens анализирует изображение и показывает пошаговое решение. Как и во многих других приложениях Google, пользователь может отметить, считает ли он результаты полезными или нет, быстрым нажатием кнопки.

Что касается текстовых задач, то Google щелкает их как семечки. По словам разработчиков, "Поиск" теперь будет анализировать подробные физические задачи и выделять известные или неизвестные значения, чтобы определить, какие формулы наиболее эффективно приведут к ответу. Эти формулы также будут сопровождаться собственными пошаговыми инструкциями, так что вы никогда не застрянете в решении новых задач, когда у вас будет полное описание решения аналогичной задачи.

Google Поиск уже давно умеет работать с базовой арифметикой, выступая в роли веб-калькулятора для тех, кому трудно (или просто лень) решать уравнения самостоятельно. Однако он не справлялся со сложными математическими задачами, с которыми в повседневной жизни могут столкнуться студенты и специалисты в научной области. Конечно, можно и нужно уметь решать такие задачи самостоятельно, но иногда требуется просто быстрое решение - или, как в новой функции, подсказка в решении сложного момента уравнения.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данное обновление лишь первый шаг помощи школьникам и студентам, потому что скоро выйдет новый патч Google, который предложит интерактивные 3D-модели для различных научных областей, таких как биология, химия и физика. При нажатии на определенный элемент 3D-модели можно будет увеличить его масштаб и получить дополнительную информацию об этом компоненте. На данный момент Google не объявила официальную дату выхода патча.