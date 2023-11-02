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Fantoci
Google расширяет функции обнаружения блокировщиков рекламы на YouTube
Теперь на всех пользователей YouTube распространяется полный запрет на блокировщики рекламы.

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Бесплатный просмотр видео на YouTube скоро будет невозможен - компания Google подтвердила, что ее экспериментальная функция для противодействия блокировщикам рекламы на YouTube теперь действует во всем мире (в России некоторые пользователи также столкнулись с этой проблемой). Отныне любой, кто попытается использовать блокировщик рекламы для доступа к контенту YouTube, будет встречен ужасным всплывающим окном с «условия предоставления услуг». Сообщение об обнаруженном блокировщике заставит зрителей либо отключить его, либо смириться с тем, что они не смогут смотреть видео на YouTube, пока не заплатят.

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Google начал борьбу с блокировкой рекламы в начале этого года, но тогда компания отмечала, что она тестируется только в некоторых регионах. В октябре количество пользователей, увидевших всплывающее окно с предупреждением, резко возросло. После многочисленным сообщений от зрителей, Google подтвердила изданию The Verge, что расширяет функции обнаружения блокировщиков рекламы на всех пользователей.

Реклама на YouTube не является чем-то новым, но в последнее время плотность платных роликов значительно увеличилась. Зрители часто сталкиваются с 30-секундными рекламными роликами, которые нельзя пропустить, а также с рекламными вставками во время просмотра видео. И это в дополнение к любым платным рекламным роликам, которые может разместить автор видео. Если вам просто нужно посмотреть небольшую часть видео, вы можете потратить больше времени на просмотр рекламы, чем на просмотр контента, который вы пришли посмотреть.

Поскольку Google увеличила продолжительность и количество рекламы на YouTube, зрители все чаще стали использовать блокировщики рекламы. Эти приложения и расширения браузера обычно представляют собой те же инструменты, которые блокируют медийную рекламу в других уголках интернета. YouTube не одинок в борьбе с блокировщиками рекламы: многие веб-сайты, ориентированные на контент, поддерживаемый рекламой, внедрили аналогичные схемы всплывающих окон. Однако пользователи находят способы обойти подобные ограничения на сайтах.


В предупреждении YouTube отмечается, что блокировщики рекламы нарушают условия обслуживания сайта. Разработчики предлагают пользователям два варианта доступа к контенту: прекратить блокировку рекламы или заплатить деньги. Добавление YouTube в белый список блокировщиков восстановит доступ к контенту и рекламе, которая заполонила современный YouTube. В качестве альтернативы можно подписаться на YouTube Premium, чего, вероятно, Google и добивается. Цена Premium варьируется в зависимости от рынка, в России премиум-подписка недоступна, а в США она составляет 13,99 долларов в месяц. При оплаты зрители получают YouTube без рекламы, загрузку видео, фоновое воспроизведение и полный доступ к YouTube Music. Google считает, что разумная ценовая политика, но сложно заставить людей платить за то, что раньше было бесплатно, даже если это выглядело таковым только потому, что все блокировали рекламу.

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Сейчас разозленные пользователи YouTube делятся советами по обходу всплывающего окна с блокировщиками рекламы, но постоянного решения пока нет. Работа с фильтрами блокировки рекламы, альтернативными плагинами и взломанными приложениями может на какое-то время сработать, но Google, похоже, все это понимает. В связи с этим появились сообщения о необходимости создания жизнеспособной альтернативы YouTube, но видеохостинг чрезвычайно дорог, а YouTube прочно закрепился на рынке. Возможно, нам просто придется смириться с рекламой.

#google #youtube #блокировщики рекламы
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