Пришло время подготовиться к наплыву функций, основанных на искусственном интеллекте.

В сентябре Intel официально представила свою первую дезагрегированную архитектуру для персональных компьютеров под кодовым названием Meteor Lake. Компания заявила, что процессоры поступят в продажу 14 декабря, а теперь Intel придумала название для этого события - "AI everywhere" (Искусственный интеллект повсюду). Ранее мы узнали, что компания будет в значительной степени опираться на эту модную функцию в своей презентации для потребителей, но теперь, похоже, она стала основной темой всего мероприятия. Похоже, что Intel не является оригинальным автором этого лозунга, потому что Lenovo только что провела свое ежегодное мероприятие под лозунгом «Искусственный интеллект для всех».

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По словам представителей Intel, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, и на нем будут представлены Meteor Lake и масштабируемые чипы Xeon 5-го поколения под кодовым названием Emerald Rapids. Большая часть презентации, очевидно, будет посвящена чипам Meteor Lake под брендом Core Ultra и тому, как их функции заточенные под искусственный интеллект сделают нашу жизнь лучше. Новейшие процессоры Intel включают в себя аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта, которое она называет нейронным процессором или NPU, как часть SoC-плитки. AMD также недавно добавила в некоторые свои микропроцессоры APU аппаратные средства искусственного интеллекта под названием Ryzen AI. Кажется очевидным, что помимо стандартных показателей производительности и игровых тестов, искусственный интеллект станет одним из полей битвы, где эти две компании вскоре столкнутся.

Intel позиционирует свои чипы Meteor Lake как катализатор нового поколения компьютеров с искусственным интеллектом.

В релизе ничего конкретного не говорится о том, какие именно функции искусственного интеллекта мы сможем увидеть. В нем лишь говорится, что компания планирует "обеспечить поддержку рабочих нагрузок с искусственным интеллектом в центрах обработки данных, облачных и периферийных средах благодаря выпуску процессоров Intel Xeon 5-го поколения и процессоров Intel Core Ultra". В настоящее время потребители обычно не используют рабочие нагрузки на основе искусственного интеллекта, но вскоре ситуация может измениться. Intel сейчас поддерживает функции искусственного интеллекта с помощью VPU на некоторых своих мобильных чипах для эффектов Windows Studio в видеозвонках, которые обеспечивают размытый фон, искусственный контакт глаз и автоматическую кадрировку для человека, если он двигается во время звонка. Пока неясно, выйдет ли это новое поколение вспомогательных средств искусственного интеллекта за рамки "аккуратных, но не меняющих жизнь" дополнений к нашему повседневному компьютерному опыту.

Все станет ясно достаточно скоро, поскольку компания надеется, что ее процессоры Core Ultra станут связующим звеном между персональными компьютерами и новыми возможностями искусственного интеллекта, которые в настоящее время завоевывают мир технологий. В недавнем заявлении о своих целях в области искусственного интеллекта компания заявила: «Intel поможет улучшить работу компьютеров в таких областях, как аудиоэффекты, создание контента, игры, безопасность, потоковое вещание, совместная работа с видео и многое другое».

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Прямая трансляция состоится 14 декабря в 18:00 по московскому времени и будет вестись с биржи Nasdaq в Нью-Йорке, сообщается в пресс-релизе.