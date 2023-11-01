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Fantoci
Астероид, погубивший динозавров, также окутал атмосферу Земли огромным количеством пыли
Считается, что пыль была настолько густой, что вызвала «ударную зиму», унесшую жизни большинства видов на планете.

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Ученые продолжают раскрывать новые подробности об астероиде, который 66 миллионов лет назад уничтожил динозавров и три четверти других видов на Земле. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience в понедельник, последствия падения астероида ощутили не только на суше и в водах планеты. Он также оказал негативное влияние на атмосферу планеты, в которую попало около 2000 гигатонн пыли. 

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Все мы знаем из школьной программы о быстрой гибели динозавров в результате падения печально известного астероида, который рухнул на полуостров Юкатан в Мексике в конце мелового периода. Ученые сообщили о цепочке событий, последовавших за этим ударом: сдвиге материковой плиты, цунами, лесные пожары и так далее. Но все эти последствия "на земле" были лишь частью причины вымирания большинства видов. Ученые-планетологи из Бельгии, Нидерландов, Великобритании и США утверждают, что в результате падения астероида в атмосферу попала пыль и отколовшиеся обломки. Эти пылевые облака заблокировали такое количество солнечного света, что это привело к последствиям, которые ученые назвали "катастрофическим коллапсом".

Удар астероида был катастрофической силы.

Команда ученых сделала такие выводы во время изучения сохранившихся отложений от удара, которые ранее были найдены археологами на палеонтологическом участке в Северной Дакоте. Пыль была относительно мелкой, с частицами диаметром от 0,8 до 8,0 микрометров. Считается, что она образовалась, когда астероид вошел в контакт с гранитом и гнейсовыми породами на полуострове Юкатан. Используя палеоклиматическое моделирование, исследователи оценили, как долго пыль могла оставаться в атмосфере, а также каким образом облака пыли могли повлиять на процессы, происходящие на поверхности Земли.

Они обнаружили, что пылевые облака, вызванные ударом астероида, вероятно, сделали атмосферу Земли непрозрачной на два года, что практически лишило растений возможности осуществлять фотосинтез. Даже после того, как свет снова стал проникать в атмосферу, пыль в ней оставалась еще 13 лет, что привело к снижению средней глобальной температуры на поверхности Земли на 15 градусов Цельсия. Как можно себе представить, это было катастрофическим изменением климата для динозавров, растений, рыб, млекопитающих и других видов, которые не пострадали непосредственно от первоначальных последствий удара астероида. Даже существа, способные выжить в "ударную зиму" астероида, в конечном итоге погибли после того, как основные компоненты их рациона вымерли.  

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Полное восстановление Земли - то есть возвращение к температурам, существовавшим до столкновения, - заняло около 20 лет. Возможно, это не так много времени, когда речь идет о событии, произошедшем миллионы лет назад, но для исчезновения видов растений и животных этого времени было вполне достаточно. 

#земля #астероид #древняя история #меловой пириод #полуостров юкатан
Источник: nature.com
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