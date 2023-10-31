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Fantoci
Microsoft начинает блокировать неавторизованные контроллеры Xbox
Вероятно, это связано с борьбой против устройств для читерства.

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У нас плохие новости для геймеров, которые используют сторонние геймпады на консоли Xbox. Компания Microsoft начала борьбу с неавторизованными аксессуарами для Xbox, предоставив игрокам ограниченное время для замены запрещенных контроллеров до того, как они полностью перестанут работать. Руководство компании пока не объяснило причину такого шага, но, возможно, это связано с распространением устройств для читерства.

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Новая политика в отношении сторонних аксессуаров начала проявлять свои неприятные последствия на консолях Xbox в начале этого месяца. При подключении неавторизованного контроллера Xbox геймеры получают ошибку 0x82d60002, которая сообщает им, что «подключенный аксессуар не авторизован». С этого момента у вас есть две недели, чтобы что-то с этим сделать, прежде чем аксессуар будет окончательно заблокирован. При попытке подключить его по истечении двухнедельного срока будет появляется код ошибки 0x82d60003.

Это не означает, что все сторонние контроллеры Xbox скоро умрут. На самом деле, большинство геймпадов других производителей, о которых вы слышали, являются частью партнерской программы "Designed for Xbox". Эти аксессуары продолжат работать в обычном режиме. В онлайн-справке Microsoft, разработчики любезно предлагают всем, у кого есть проблемный контроллер, обратиться к производителю и попытаться вернуть его.

Это неожиданное решение может быть вызвано ростом популярности читерских устройств, таких как XIM и Cronus Zen. Эти адаптеры позволяют игрокам внедрять скрипты и подменять ввод контроллера, используя клавиатуру и мышь, что дает им заметное преимущество перед другими игроками в таких онлайн играх, как Call of Duty и Rainbow Six. Однако блокировка аксессуаров будет применяется повсеместно, а не только для онлайн-игр.

XIM и Cronus Zen используются не только на Xbox.

От этого решения пострадали не только те игроки, которые хотели читерить в онлайн-играх. Компания Brook Gaming, выпускающая адаптеры и контроллеры для файтингов и гонок, утверждает, что под действие блокировки попали несколько ее продуктов. Под запрет могут попасть и нелицензионные вспомогательные устройства для геймеров с ограниченными двигательными возможностями. К счастью, есть официальный адаптивный контроллер Xbox, который продается по цене 100 долларов.

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Пока что компания Microsoft игнорирует публичные призывы пересмотреть это изменение. Если вам интересно, не является ли ваш контроллер неавторизованным, проверьте наличие логотипа Xbox. Если он есть, то это официально лицензированный аксессуар. Большинство лицензированных контроллеров являются проводными: в этом году PowerA выпустила первый беспроводной контроллер Xbox стороннего производителя. Windows Central сообщает, что это изменение может быть связано с планами Microsoft по расширению стороннего доступа к ее беспроводному протоколу. Таким образом, вскоре у геймеров может появиться больше вариантов контроллера, но это не будет большим утешением, когда идеально функционирующий контроллер перестанет работать.

#microsoft #xbox
Источник: windowscentral.com
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