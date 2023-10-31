Парашюты, по всей видимости, будут предотвращать жесткую посадку с высоты всего 50 метров.

Электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) становятся все более популярными, но в долгосрочной перспективе они могут стать стандартными транспортными средствами только в том случае, если пассажиры будут чувствовать себя в них достаточно безопасно. В связи с этим некоторые компании, занимающиеся разработкой eVTOL, разрабатывают новые системы аварийного спасения пассажиров. Китайская компания AeroHT, базирующаяся в провинции Гуандун, сообщила во вторник, что ее экспериментальная система с многокупольным парашютом успешно смягчила падение летательного аппарата eVTOL с высоты всего 50 метров.

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Высоты, на которых летают транспортные средства eVTOL, затрудняют реализацию мер безопасности с использованием стандартного парашюта. Известно, что международная организация SAE International установила максимальную высоту полета коммерческих eVTOL в 150 метров, то есть предназначение этих аппаратов — бесшумная беспрепятственная транспортировка пассажиров на относительно небольшие расстояния, а также чтобы они часто летали на еще более низких высотах. Чем ниже летательный аппарат, тем меньше у него времени на задействование аварийных систем и создания необходимого сопротивления для эффективного использования парашюта. Поэтому многие специалисты скептически относятся к заявлениям производителей eVTOL о том, что парашюты повысят безопасность пассажиров.

Именно поэтому результаты испытаний AeroHT выглядят особенно неожиданными. В видеоролике, которое выложило компания AeroHT, показано, как двухместный летательный аппарат XPENG X2 из углеродного волокна парит над травянистой местностью на высоте 50 метров. Внезапно из верхней части eVTOL выбрасывается аварийная система из четырех парашютов. Парашюты быстро подхватывают воздух, и как раз перед тем, как вы подумаете, что XPENG X2 упадет на землю, он замедляется до заявленной скорости падения 5,2 метра в секунду. В следующее мгновение eVTOL уже "сидит" на траве в горизонтальном положении и, похоже, не имеет ни одной разбитой детали.





Определенные сомнения у скептиков вызывает монтаж видео, не показывающий весь полет аппарата. Как отмечает Лоз Блейн из New Atlas, видеоролик AeroHT отредактирован таким образом, что мы не можем увидеть всего полета XPENG X2. Мы видим резкое замедление падения летательного аппарата после раскрытия парашютов, однако не видим момент приземления. Когда XPENG X2 находится всего в нескольких сантиметрах от травы, монтажер переключается на вид с высоты птичьего полета после приземления. Да, летательный аппарат стоит устойчиво на земле и без повреждений, но мы можем только догадываться, как себя чувствовал пассажир внутри во время аварийного приземления.

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Тем не менее, результаты испытаний от компании AeroHT предоставляют некоторую надежду для компаний, разрабатывающих eVTOL, и для будущих пассажиров. Может быть, скорость падения в 5,2 метра в секунду и не очень комфортная для пассажиров, но это, безусловно, лучше, чем альтернатива, которая заключается в стремительном падении на землю.