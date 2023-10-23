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Fantoci
Amazon тестирует двуногого робота на своем складе и клянется, что он не займет ничье рабочее место
Рост робота Digit составляет 175 см, а грузоподъемность - 16 кг.

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Компания Amazon инвестировала огромные средства в автоматизацию работы своих складов, используя роботов для перемещения стеллажей и коробок по обширным складским помещениям. Постоянное увеличение числа роботизированных сотрудников вызвало тревогу среди 1,5 миллиона складских работников компании, которые опасаются, что их могут заменить машины. Последний проект американской компании заставил их волноваться еще больше. Amazon начала тестирование двуногого робота Digit, способного самостоятельно перемещаться, поднимать предметы и переносить их по складу. При этом компания утверждает, что Digit не займет ничьего рабочего места.

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Стремление к полной автоматизации в компании Amazon продолжается уже более десяти лет и привело к появлению сотен тысяч роботов, передвигающихся по складам. Большинство этих роботов-помощников перемещают стеллажи и небольшие коллекции предметов из одного места в другое. Робот Digit, разработанный компанией Agility Robotics - самая амбициозный проект на сегодняшний день.

Digit спроектирован для работы в условиях, где работает большинство людей, поэтому он имеет антропоморфную форму. Его рост 5 футов 9 дюймов (175 см) и вес 143 фунта (65 кг). Он не особенно быстр: максимальная скорость ходьбы составляет 4,9 фута/с (1,5 м/с), но при этом он может нести впечатляющие 35 фунтов (16 кг) груза. Компания Agility Robotics утверждает, что Digit может работать в "легком" режиме около трех часов без подзарядки. При переноске тяжелых предметов это время снижается примерно до 1,5 часов.

Amazon тестирует Digit в научно-исследовательском центре недалеко от своей штаб-квартиры в Сиэтле, но надеется вскоре распространить роботов-гуманоидов в других местах. На данный момент работа Digit ограничивается «переработкой пакетов», то есть повторяющимся процессом, при котором пакеты необходимо возвращать в централизованное место после переработки. При этом Amazon утверждает, что Digit не собирается занимать чьи-либо рабочие места. «Оснащая наших сотрудников новыми технологиями и обучая их новым навыкам, мы создаем карьерный рост и новые интересные возможности для людей, которые могут внести свой вклад в работу Amazon», — заявляют в компании.

Гуманоидный робот Amazon работает совместно с людьми.

Помимо Digit-а, Amazon также внедряет другие автоматизированные решения. Компания начала применять новую логистическую систему под названием Sequoia. Она объединяет несколько роботизированных систем для эффективной доставки товаров на рабочие места сотрудников, где их можно будет собрать и упаковать за меньшее время.

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Несмотря на гарантии руководства Amazon, кажется неизбежным, что роботы типа Digit будут выполнять все больше и больше обязанностей людей на складах. Возможно, Digit и не станет тем роботом, который заберет работу у всех людей, но он является первым шагом в этом направлении.

#amazon #робот-гуманоид #agility robotics #робот digit
Источник: aboutamazon.com
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