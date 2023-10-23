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Fantoci
Первые тесты 96-ядерного процессора AMD Zen 4 Threadripper показали полное превосходство над Intel
Как и ожидалось, новейший процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX побил все рекорды по производительности.

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Компания AMD официально представила свою долгожданную линейку Threadripper на архитектуре Zen 4. Флагманский высокопроизводительный процессор предназначен в первую очередь для рабочих станций и поэтому имеет 96 ядер и 192 потока. В честь этого знаменательного события для Красной команды, энтузиасты протестировали флагманский процессор (удаленно) в нескольких популярных тестах. Как и ожидалось, топовый процессор Threadripper Pro разнес конкурентов в пух и прах, показав, что он, как и его 64-ядерный 128-поточный предшественник, стали самыми быстрыми процессорами для рабочих станций в истории.

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Компания Dell предоставила энтузиастам удаленный доступ к своему оборудованию для тестирования флагманского процессора линейки Threadripper Pro - 96-ядерного процессора 7995WX. Хотя это не так интересно, как тестировать его собственными руками, Dell заявила, что при удаленном подключении производительность снизилась всего на 1-3%. Американская компания также сообщила, что этот 350-ваттный процессор, как и все другие модели Threadripper Pro на Zen 4, установлен в рабочую станцию Dell Precision 7875 с двумя видеокартами Nvidia RTX 6000. Для сравнения флагманский процессор AMD тестировался вместе с двумя рабочими станциями на самых производительных процессорах текущего поколения. Это рабочая станция HP Z8 Fury с 56-ядерным процессором Xeon w9-3495X от Intel, который является самым быстрым профессиональным процессором Intel для рабочих станций на данный момент. Также для сравнения был добавлен 64-ядерный Threadripper Pro 5995WX на Zen 3 от Lenovo. Стоит отметить одно большое отличие между тремя машинами, оно заключалось в том, что система на Zen 4 имела 512 Гб оперативной памяти, в то время как конкуренты - всего по 128 Гб.

Компания Dell предоставила фотографию новейшего чипа Threadripper, установленного в рабочей станции и закрытого защитным кожухом.

В многоядерном тесте Cinebench процессор Threadripper Pro сразу же показал результат более 100 000 баллов, что почти в два раза больше, чем у конкурентов. Известно, что производительность теста Cinebench полностью зависит от количества ядер и потоков процессора, которые он может использовать, так что это тест, в котором такой монстр-чип может показать себя с лучшей стороны, что он и сделал. Он смог превзойти результат процессора Xeon, а также улучшил результат предыдущего процессора Threadripper на 55%. Здесь обошлось без сюрпризов, кроме того, насколько далеко впереди этот процессор оказался по сравнению с конкурентами.

Что касается теста рендеринга, такого как Blender, система Threadripper Pro оказалась более чем в два раза быстрее, чем конкуренты, хотя время рендеринга было намного быстрее. Например, рабочей станции Dell потребовалось всего 22 секунды для выполнения теста, тогда как системе на базе Xeon потребовалось 50 секунд. Опять же, система с 64-ядерным Threadripper потратила в два раза больше времени — 43 секунды, показав значительное улучшение от поколения к поколению благодаря повышенному TDP, более высоким частотам и архитектурным улучшениям.

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Энтузиасты отметили, что далеко не все тесты полностью зависят от процессора, потому что на производительность влияют и другие компоненты системы в зависимости от нагрузки. Тем не менее, Zen 4 Threadripper показал впечатляющие результаты и, по всей видимости, станет доминирующей платформой для рабочих станций и клиентов HEDT, хотя последнюю нам еще предстоит увидеть на испытательном стенде. Можно с уверенностью сказать, на этот раз AMD делает ставку на ядра и кэш, что на бумаге дает ей значительное преимущество перед W-серией Intel. Эксперты уверены, что в ближайшие недели мы увидим еще не одну битву между AMD и Intel в бенчмарках, и, скорее всего, она будет не очень приятной для Синей команды.

#amd #amd ryzen threadripper pro 7995wx #amd zen 4 threadripper
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