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Fantoci
Получены завораживающие изображения вулканического спутника Ио от зонда "Юнона"
Это лучшие изображения Ио за более чем 20 лет.

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У Юпитера очень много естественных спутников (на февраль 2023 года известно 95), газовый гигант уступает только Сатурну в их количестве (на июнь 2023 года у Сатурна 146). В последнее время наибольшее внимание уделяется Европе, которая является целью предстоящей миссии НАСА, но в этот раз поговорим о спутнике Ио. Это самый известный вулканический небесный объект Солнечной системы, который представляет собой удивительное зрелище. На этой неделе астрономы получили его лучшие изображения со времен зонда "Галилео", которые любезно предоставил космический аппарат НАСА "Юнона".

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"Юнона" изучает Юпитер и его спутники более семи лет, вращаясь вокруг юпитерианской системы и сканируя газовой гигант, чтобы не подвергнуться влиянию его сильного магнитного поля. Во время этих долгих и резких полетов «Юнона» получает возможность близко познакомиться с некоторыми из многочисленных спутников планеты. Ранее были получены изображения Ганимеда и Европы, теперь настала очередь Ио.

Ио лишь немного больше земной Луны, но в отличие от нашего холодного и безжизненного спутника, Ио постоянно взрывается. Это ближайший к Юпитеру спутник, поэтому он постоянно деформируется под действием огромной гравитации планеты. В результате внутри спутника происходит приливное нагревание, которое поддерживает работу более 400 вулканов на поверхности Ио. По оценкам ученых, в любой момент времени активно извергаются около 150 из них.

"Юнона" пролетела мимо Ио 15 октября, приблизившись к его поверхности на расстояние 7 260 миль (11 680 км). Последний раз космический корабль приближался к Ио в 1999 году, когда зонд «Галилео» совершил полет, чтобы обнаружить изрытую вулканическую поверхность таинственного спутника. Ниже вы можете увидеть 15 лучших кадров, полученных с "Юноны", и обработанных Джейсоном Перри из Университета Аризоны. На них изображена сторона, обращенная от Юпитера, движущаяся к северному полярному региону и заканчивающаяся субюпитерианским полушарием Ио. "Юноне" даже удалось запечатлеть несколько вулканических выбросов в нижней части изображения.

15 кадров спутника Ио от зонда "Юнона". Автор: НАСА

Сначала предполагалось, что «Юнона» совершит всего 32 оборота вокруг Юпитера, но благодаря отличной работе космического аппарата НАСА продлило миссию до 2025 года. Изображения спутника Ио были получены во время 55-го пролета "Юноны". На самых близких изображениях (во втором ряду) разрешение составляет всего 7,9 километров на пиксель. На более отдаленных снимках оно равно примерно 29,4 километра на пиксель.

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Данные, полученные с помощью "Юноны", помогут ученым спланировать будущие миссии по исследованию спутников во внешней части Солнечной системы. Предполагается, что под поверхностью таких миров, как Европа, есть жидкие океаны, которые теоретически могут содержать жизнь. Спутник "Europa Clipper" запустится примерно через год, а Европейское космическое агентство недавно запустило аппарат JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), который в начале 2030-х годов будет исследовать Европу, Ганимед и Каллисто.

#космос #вселенная #наса #солнечная система #юпитер #юнона #спутник ио
Источник: missionjuno.swri.edu
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