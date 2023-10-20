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Fantoci
Илон Маск: Tesla столкнулась с "огромными" проблемами при производстве Cybertruck
«Мы сами вырыли себе могилу», — заявил акционерам в среду генеральный директор Илон Маск.

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Проект Tesla Cybertruck постоянно сталкивался с трудностями, но в этот раз, по словам генерального директора компании, дела приняли особенно неприятный оборот. В своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал в среду Илон Маск сообщил акционерам, что необычная конструкция "кибергрузовика" сильно усложнила массовое производство, чем предполагалось изначально.

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«Мы сами себе выкопали могилу, придумав Cybertruck», — с сожалением констатировал Маск.

Cybertruck разрабатывался необычным специально. Его угловатый пуленепробиваемый корпус сделан из нержавеющей стали, окна (предположительно) небьющиеся, и он работает на электричестве. Поскольку его форма сильно отличается от стандартной, всё - от чехлов кузова грузовика до дворников, приходится изготавливать на заказ.

Такой нестандартный подход привлек много клиентов, когда Cybertruck был впервые анонсирован в 2019 году: всего за три дня было получено более 200 000 предварительных заказов с депозитами в 100 долларов. Клиентам сообщили, что они получат свои грузовики в конце 2021 или начале 2022 года, в зависимости от того, какую комплектацию они выбрали. Но пандемия COVID-19 и проблема с поставками быстро сорвали этот план, отодвинув самую раннюю дату выпуска на 2023 год… а затем на 2024 год. 

Нестандартная форма Cybertruck понравилась многим клиентам компании.

В начале этого года появилась надежда, что Tesla сможет доставить первые кибергрузовики заказчикам в III квартале 2023 года. Маск сообщил инвесторам, что компания успешно сняла тестовые альфа-версии Cybertruck со своей пилотной линии и завершает строительство серийной линии Texas Gigafactory. Но уже наступил третий квартал, а те, кто подарил Tesla 100 долларов несколько лет назад, до сих пор не могут похвастаться своими необычными грузовиками на дорогах. 

«Когда выпускаешь экспериментальную продукцию, тем менее предсказуемый результат», — сказал Маск акционерам в среду. «Когда у вас есть продукт с большим количеством новых технологий или какая-либо совершенно новая программа для транспортных средств, особенно такой необычный и продвинутый, как Cybertruck, у вас возникнут проблемы, пропорциональные количеству новых задач, которые вы пытаетесь решить в срок. Я хочу отметить, что достижение серийного производства Cybertruck и последующее обеспечение положительного денежного потока Cybertruck будет сопряжено с огромными трудностями». 

Маск объяснил, что цель Tesla — производить 250 000 Cybertruck-ов в год, но, вероятно, достигнет этого объема не раньше 2025 года. Также пройдет около 18 месяцев, прежде чем Cybertruck сможет стать прибыльным. 

Тем не менее, Маск заверил акционеров, что Cybertruck по-прежнему остается отличной идеей, которая станет популярной, когда придет время.

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«Такие уникальные машины появляются на рынке очень редко», — сказал он. «Из этого следует, что особенные продукты, которые делаются под заказ, невероятно сложно вывести на рынок, а затем достичь необходимых объемов производства и обеспечить их рентабельность».

#tesla #илон маск #cybertruck #кибергрузовик
Источник: businessinsider.com
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