Мощный мобильный графический процессор с предельной мощностью 180 Вт будет использоваться в мобильных устройствах, заменяющих настольные ПК.

Компания AMD официально представила новый флагманский мобильный графический процессора на архитектуре RDNA 3. Radeon RX 7900M — первый в мире чиплетный мобильный графический процессор. Его появление стало для многих неожиданным, поскольку до вчерашнего дня не было никаких признаков того, что AMD собирается бороться с Nvidia за господство в мобильном сегменте аппаратного обеспечения. Новый графический процессор значительно превосходит по характеристикам своих собратьев, которые AMD ранее анонсировала для мобильных устройств на базе RDNA 3, что свидетельствует о том, что он будет конкурировать с мобильными решениями Nvidia RTX 40 серии.

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Новый графический процессор был представлен вчера как эксклюзивный компонент к модернизированному игровому ноутбуку Alienware m18. Новая 18-дюймовая модель по характеристикам может полноценно заменить настольный компьютер и обладает всеми достоинствами, которые можно ожидать от мощного мобильного устройства. Игровой ноутбук по размерам и мощности можно сравнить с рабочей станцией. AMD заявила, что ее новый флагманский мобильный графический процессор обладает самыми передовыми характеристиками, включая 16 ГБ видеопамяти на 256-битной шине. Он имеет 72 вычислительных блока (CU), что более чем вдвое больше, чем 32 CU на ее предыдущем топовом чипе RX 7600M XT. Графический процессор 7900M оснащен 64 МБ бесконечной кэш-памяти для еще большего увеличения пропускной способности видеопамяти и несмотря на скромную игровую частоту 1825 МГц, общая графическая мощность (TGP) составляет 180 Вт. AMD утверждает, что графический процессор может работать на частоте выше 2 ГГц, что очень много для мобильного чипа.

Новейший мобильный Radeon доступен (пока) только в мощном 18-дюймовом игровом ноутбуке Alienware.

Похоже, что Radeon RX 7900M суждено конкурировать с мобильной RTX 4090, которая по сути является урезанной версией графического процессора RTX 4080 для настольных компьютеров. Как и новый флагман AMD, он оснащен 16 ГБ видеопамяти на 256-битной шине, но имеет более низкую тактовую частоту — 1695 МГц. Однако эти более низкие тактовые частоты и энергоэффективность Ada Lovelace помогают ему потреблять меньше энергии, поскольку его TDP составляет всего 120 Вт.

Помимо совершенно нового мобильного графического процессора, ноутбук Alienware m18 оснащен флагманским процессором Ryzen 9 7945HX из линейки Dragon Range. Этот 16-ядерный 32-поточный процессор Zen 4 предназначен для обеспечения производительности уровня настольного компьютера в мобильном корпусе. Поскольку мобильное устройство оснащено процессором и графическим процессором AMD, оно предлагает все функции компании для симметрии кремния, включая SmartShift Max для балансировки энергопотребления между процессором и графическим процессором. Также в системе реализована технология AMD Smart Access Memory, обеспечивающая полный доступ центрального процессора к быстрой памяти GPU GDDR6.

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Alienware m18 можно приобрести уже сегодня по цене 2799 долларов. В дополнение к вышеупомянутым компонентам он оснащен дисплеем с частотой 480 Гц и разрешением 1920 на 1200, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-3200 и 1 ТБ накопителя NVME. Новый игровой ноутбук, который мощнее большинства настольных компьютеров в Steam, весит впечатляющие 8,9 кг и должен поступить в продажу 13 ноября.