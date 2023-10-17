Прошел год с момента выхода RTX 4090, и, несмотря на свой возраст, она становится только дороже.

Приобрести флагманскую видеокарту RTX 4090 не составляло особого труда с момента ее выпуска в октябре 2022 года. Во время пандемии видеокарты было невозможно найти независимо от их цены и характеристик, но RTX 4090 всегда была доступна, если у клиента была необходимая сумма. Однако раньше можно было найти несколько моделей RTX 4090 по рекомендованной производителем цене или около нее, а также модели подороже, которые были разогнаны или с подсветкой и т.д. По какой-то неизвестной причине ситуация изменилась: видеокарты по рекомендованной розничной цене найти практически невозможно.

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Анализ текущих цен на RTX 4090 показывает, что доступны только более дорогие версии флагманской видеокарты. Кроме того, с момента их выпуска единственная видеокарта, всегда продававшаяся по рекомендованной розничной цене, — Founders Edition от Nvidia — практически исчезла на полках. Эта видеокарта была эксклюзивом в магазине Best Buy, а сейчас ее уже не найдешь при поиске «RTX 4090». Как только мы сузили поиск до «Founders Edition», видеокарта появилась, но ее не было в наличии. Согласно анализу Tom's Hardware, это новое явление для данной видеокарты, указывает на то, что с поставками флагманских видеокарт что-то происходит.

PNY RTX 4090 — единственная версия, которая все еще доступна по рекомендованной розничной цене, а также одна из самых маленьких — ее длина составляет всего 336 мм.

Конечно, вы все еще можете купить RTX 4090, но если вы хотите ее по рекомендованной розничной цене, единственным вариантом на данный момент является версия PNY в Best Buy. На Amazon и Newegg вы не найдете видеокарту по рекомендованной цене, а это уже отклонение от прежних тенденций. Самые дешевые видеокарты — Galax за 1654 доллара на Amazon или видеокарта Gigabyte на Newegg за 1649 долларов. Это означает, что наименьшая надбавка, которую вы заплатите, составляет 50 долларов сверх рекомендованной розничной цены, но большинство доступных видеокарт стоят дороже, так что за самую мощную в мире видеокарту придется доплатить от 100 до 400 долларов.

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Эта ситуация, похоже, является результатом того, о чем мы сообщали в августе: Nvidia переносит производство своих крупнейших чипов на свои ускорители искусственного интеллекта, где прибыль намного выше. В том же отчете говорится, что ритейлеры обнаружили как поставки RTX 4090 сильно уменьшиилсь, что соответствует тому, что мы наблюдаем сейчас. Ограничение поставок RTX 4090 также является способом обеспечить сохранение высоких цен и одновременно помочь компании перенаправить драгоценные ресурсы TSMC на свои чипы искусственного интеллекта. Истинная причина этого роста цен остается неясной. Но, похоже, отсутствие конкуренции также не способствует снижению цен.