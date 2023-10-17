Автопроизводитель сообщил разгневанному владельцу Tesla, что восьмилетняя гарантия на аккумулятор не распространяется на попадание воды.

На прошлой неделе автолюбитель из Шотландии заплатил 17 374 фунта стерлингов (примерно 21 220 долларов) за замену батареи его Теслы после того, как во время дождя вода каким-то образом повредила внутренние компоненты электромобиля. Согласно заявлению компании Tesla, владелец электромобиля не несет полной ответственности за испорченный аккумулятор, но и сама компания Tesla тоже. В результате, автолюбителю придется раскошелиться на ее замену.

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Edinburgh Live сообщает, что Джонни Басигалупо и Роб Хасси поехали на своей Tesla из дома в ресторан в центре города на ужин 7 октября. (Точная модель их электромобиля неизвестна.) Хотя шел довольно сильный дождь, водитель заявил, что в их поездке не было ничего тревожного, и они благополучно доехали до ресторана. Но после ужина машина не завелась. В итоге они обратились в службу помощи на дорогах Tesla Roadside Assistance, которая после нескольких «раздражающе долгих» звонков, пятичасового ожидания и неудачной попытки забрать электромобиль – доставила все таки автотранспорт в центр продаж и обслуживания компании Tesla в Эдинбурге.

Поездка на электромобиле в сильный дождь может обойтись в 20 тысяч долларов.

С тех пор автолюбитель не видел свой электромобиль, но он получил неприятный тревожный звонок: счет на ремонт, в котором фактически его обвиняют в повреждении аккумулятора. Через пять дней после того, как компания Tesla забрал свой электромобиль, Басигалупо и Хасси сообщили, что аккумулятор вышел из строя из-за попадания воды. Поскольку эта проблема по необъяснимым причинам не покрывается восьмилетней гарантией на аккумулятор, владельцу электромобиля придется заплатить за замену компонента из своего кармана.

«Когда мне впервые позвонили, я думал, что мы получим счет на 500 или 1000 фунтов», — сказал Басигалупо Edinburgh Live. «Когда они сказали, что счет за ремонт составит более 17 тысяч — это абсолютно неприемлемо. Честно говоря, у меня сердце екнуло».

Басигалупо и Хасси настаивают на том, чтобы Tesla объяснила, как они могут нести ответственность за неспособность батареи выдержать обычный дождь. Когда они наконец связались с менеджером, им сказали, что они не полностью виноваты, но не стоит ожидать, что Tesla также заплатит за замену батареи. Менеджер добавил, что гибридные Range Rover и электрические модели Mercedes-Benz столкнулись с аналогичными проблемами, хотя это утверждение является необоснованным. После этого компания Tesla согласилась начать внутреннее расследование по жалобе шотландского автолюбителя.

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«Это было ужасное техническое обслуживание, а стресс и беспокойство, связанные с этой ситуацией, просто унизительны», — сказал Басигалупо. «Если бы я знал, что обслуживание клиентов настолько ужасное, то не уверен, что стал бы покупать этот электромобиль».