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На прошлой неделе автолюбитель из Шотландии заплатил 17 374 фунта стерлингов (примерно 21 220 долларов) за замену батареи его Теслы после того, как во время дождя вода каким-то образом повредила внутренние компоненты электромобиля. Согласно заявлению компании Tesla, владелец электромобиля не несет полной ответственности за испорченный аккумулятор, но и сама компания Tesla тоже. В результате, автолюбителю придется раскошелиться на ее замену.
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Edinburgh Live сообщает, что Джонни Басигалупо и Роб Хасси поехали на своей Tesla из дома в ресторан в центре города на ужин 7 октября. (Точная модель их электромобиля неизвестна.) Хотя шел довольно сильный дождь, водитель заявил, что в их поездке не было ничего тревожного, и они благополучно доехали до ресторана. Но после ужина машина не завелась. В итоге они обратились в службу помощи на дорогах Tesla Roadside Assistance, которая после нескольких «раздражающе долгих» звонков, пятичасового ожидания и неудачной попытки забрать электромобиль – доставила все таки автотранспорт в центр продаж и обслуживания компании Tesla в Эдинбурге.
С тех пор автолюбитель не видел свой электромобиль, но он получил неприятный тревожный звонок: счет на ремонт, в котором фактически его обвиняют в повреждении аккумулятора. Через пять дней после того, как компания Tesla забрал свой электромобиль, Басигалупо и Хасси сообщили, что аккумулятор вышел из строя из-за попадания воды. Поскольку эта проблема по необъяснимым причинам не покрывается восьмилетней гарантией на аккумулятор, владельцу электромобиля придется заплатить за замену компонента из своего кармана.
«Когда мне впервые позвонили, я думал, что мы получим счет на 500 или 1000 фунтов», — сказал Басигалупо Edinburgh Live. «Когда они сказали, что счет за ремонт составит более 17 тысяч — это абсолютно неприемлемо. Честно говоря, у меня сердце екнуло».
Басигалупо и Хасси настаивают на том, чтобы Tesla объяснила, как они могут нести ответственность за неспособность батареи выдержать обычный дождь. Когда они наконец связались с менеджером, им сказали, что они не полностью виноваты, но не стоит ожидать, что Tesla также заплатит за замену батареи. Менеджер добавил, что гибридные Range Rover и электрические модели Mercedes-Benz столкнулись с аналогичными проблемами, хотя это утверждение является необоснованным. После этого компания Tesla согласилась начать внутреннее расследование по жалобе шотландского автолюбителя.
«Это было ужасное техническое обслуживание, а стресс и беспокойство, связанные с этой ситуацией, просто унизительны», — сказал Басигалупо. «Если бы я знал, что обслуживание клиентов настолько ужасное, то не уверен, что стал бы покупать этот электромобиль».