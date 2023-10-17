ИИ-бот в мгновение ока делает работу, на которую у астрономов уходят часы ручного труда.

На сегодняшний день искусственный интеллект научился рисовать реалистичные изображения, писать код для видеоигр, записывать небольшие видеоролики, но это далеко не все, на что способен ИИ. Ученые все чаще используют системы искусственного интеллекта для анализа гигантских наборов данных, для полного анализа которых людям потребуются годы. Показательный пример: исследователи из Северо-Западного университета использовали модель искусственного интеллекта для обнаружения, подтверждения, классификации и публикации сообщения об открытии новой сверхновой звезды.

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Сверхновая простыми словами - это мощный взрыв, который сигнализирует об окончании жизни звезды. Оставшийся после взрыва объект зависит от размера звезды - это может быть белый карлик, нейтронная звезда или нечто более экзотическое, например черная дыра. Яркая вспышка сверхновой может затмить миллионы других звезд, но найти эти "маяки звездной погибели" на удивление трудно. Все они (к счастью) происходят вдали от Земли и длятся недолго, прежде чем снова растворяются на фоне космоса.

Сверхновая Песочные часы.

По словам ученых из Северо-Западного университета, за последние 6 лет они потратили 2200 часов на изучение изображений в поисках признаков новых сверхновых. Новая модель искусственного интеллекта под названием Bright Transient Survey Bot (сокращенно BTSbot) может справиться с этой утомительной задачей полностью самостоятельно, освобождая астрономов для выполнения более важной работы. BTSbot был обучен на 1,4 миллионах изображений из 16 000 различных источников, что позволило ему научиться идентифицировать кандидата в сверхновую, который теперь каталогизирован как SN2023tyk. Галактика, где это произошло, находится очень далеко от нас и без помощи искусственного интеллекта астрономам пришлось бы потратить годы, чтобы ее найти.

Команда запустила BTSbot на основе данных из Zwicky Transient Facility (ZTF), роботизированной обсерватории, которая каждый вечер сканирует все северное небо. Этот инструмент обнаружил яркую вспышку 3 октября, а два дня спустя BTSbot идентифицировал ее как кандидата в сверхновую. Искусственный интеллект связался с другим роботизированным инструментом, машиной распределения спектральной энергии (SEDM), для сбора дополнительных данных. Это позволило BTSbot классифицировать SN2023tyk как сверхновую типа Ia - уникальный тип взрыва, который может помочь ученым измерить расширение Вселенной.

Крупный план вспышки сверхновой, из-за которой галактика выглядит перекошенной. Фото: Национальный Научный Фонд.

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Ведущий автор проекта BTSbot заявил, что искусственный интеллект взял на себя рутинную работу астрономов и справился с ней великолепно. Ученые теперь анализируют полученные данные и проверяют различные гипотезы о расширении Вселенной. Автоматизированная система сообщила астрономам о своем открытии 7 октября, всего через четыре дня после того, как сверхновая попала в поле зрения телескопа. Искусственный интеллект может освободить время для астрономов, работающих в различных областях. Google показал, что подобные модели искусственного интеллекта также могут находить экзопланеты, на идентификацию которых у людей уходит много часов.