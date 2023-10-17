Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Астрономы разработали искусственный интеллект, который способен обнаруживать сверхновые
ИИ-бот в мгновение ока делает работу, на которую у астрономов уходят часы ручного труда.

реклама

На сегодняшний день искусственный интеллект научился рисовать реалистичные изображения, писать код для видеоигр, записывать небольшие видеоролики, но это далеко не все, на что способен ИИ. Ученые все чаще используют системы искусственного интеллекта для анализа гигантских наборов данных, для полного анализа которых людям потребуются годы. Показательный пример: исследователи из Северо-Западного университета использовали модель искусственного интеллекта для обнаружения, подтверждения, классификации и публикации сообщения об открытии новой сверхновой звезды.

реклама

Сверхновая простыми словами - это мощный взрыв, который сигнализирует об окончании жизни звезды. Оставшийся после взрыва объект зависит от размера звезды - это может быть белый карлик, нейтронная звезда или нечто более экзотическое, например черная дыра. Яркая вспышка сверхновой может затмить миллионы других звезд, но найти эти "маяки звездной погибели" на удивление трудно. Все они (к счастью) происходят вдали от Земли и длятся недолго, прежде чем снова растворяются на фоне космоса.

Сверхновая Песочные часы.

По словам ученых из Северо-Западного университета, за последние 6 лет они потратили 2200 часов на изучение изображений в поисках признаков новых сверхновых. Новая модель искусственного интеллекта под названием Bright Transient Survey Bot (сокращенно BTSbot) может справиться с этой утомительной задачей полностью самостоятельно, освобождая астрономов для выполнения более важной работы. BTSbot был обучен на 1,4 миллионах изображений из 16 000 различных источников, что позволило ему научиться идентифицировать кандидата в сверхновую, который теперь каталогизирован как SN2023tyk. Галактика, где это произошло, находится очень далеко от нас и без помощи искусственного интеллекта астрономам пришлось бы потратить годы, чтобы ее найти.

Команда запустила BTSbot на основе данных из Zwicky Transient Facility (ZTF), роботизированной обсерватории, которая каждый вечер сканирует все северное небо. Этот инструмент обнаружил яркую вспышку 3 октября, а два дня спустя BTSbot идентифицировал ее как кандидата в сверхновую. Искусственный интеллект связался с другим роботизированным инструментом, машиной распределения спектральной энергии (SEDM), для сбора дополнительных данных. Это позволило BTSbot классифицировать SN2023tyk как сверхновую типа Ia - уникальный тип взрыва, который может помочь ученым измерить расширение Вселенной.

Крупный план вспышки сверхновой, из-за которой галактика выглядит перекошенной. Фото: Национальный Научный Фонд.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ведущий автор проекта BTSbot заявил, что искусственный интеллект взял на себя рутинную работу астрономов и справился с ней великолепно. Ученые теперь анализируют полученные данные и проверяют различные гипотезы о расширении Вселенной. Автоматизированная система сообщила астрономам о своем открытии 7 октября, всего через четыре дня после того, как сверхновая попала в поле зрения телескопа. Искусственный интеллект может освободить время для астрономов, работающих в различных областях. Google показал, что подобные модели искусственного интеллекта также могут находить экзопланеты, на идентификацию которых у людей уходит много часов.

#искусственный интеллект #космос #вселенная #сверхновая
Источник: news.northwestern.edu
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NASA Dawn обнаружил на Церере сложные органические вещества
Ученые могут использовать лазеры и зеркала для прокладки дорог на Луне
Компания Orbit Fab планирует создать на орбите сеть заправочных станций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
22
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
8
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
14
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
1
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
+
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
8
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
1
Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел
1
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+
Huawei представила "новый" процессор Kirin 9000s, который оказался переименовкой старого чипа
2
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
3
Открытые украинские паблики сообщают про взрывы в городе Миргород
+
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
2
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
3
Британские астрономы впервые запечатлели столкновение планет
+
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
Принадлежащий китайцам производитель аккумуляторов AESC уверен, что сможет построить предприятия в США
+
Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года
1
82% немцев за ужесточение миграции, пока Хабек обещает «еще больше мигрантов»
+
Lords of the Fallen разочаровала геймеров и экспертов – игра выдаёт меньше 50 fps с GeForce RTX 4090
3

Популярные статьи

Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
13
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
43
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
39
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
11
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
9
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
28
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
11

Сейчас обсуждают

Князев Арсений
16:02
Сначала мне было смешно, но с каждой статьей уровень слабоумия уходит за какие-то пределы возможности как-то адекватно или же с юмором относится к этому. Это уже просто не вызвает даже капельку, смех...
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
Yilec
15:46
Охохо, какая зрада прилетела. Заля с горя муки вместо кокса нанюхается.
NYT: Израиль попросил США о срочной помощи на $10 млрд
Генадий Карпов
15:42
Ничем если матплата дешман на ддр4. Если топовая на ддр 5 то апгрейд до i9 - 14900k в будущем когда потребуется. Точно тоже Как и в случае 5600x дешманская плата забудь про апгрейд.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Евграф Поликарпович
15:41
Шольц, чё тупишь. Нужны деньги, проси у США, они всем раздают.
Немецкая пресса: помощь Украине привела к истощению бюджета Германии и началу системной рецессии
Mur
15:38
ну хотя бы не скаклы, скачущие и беснующиеся в Европе, а потом плачущие: "ни хацю на ридну нэньку!"
В Финляндии построят забор длиной 200 км за 138 млн долларов и отгородятся от России
Yurexxx
15:37
Отличная новость! ПД-14 растёт как вниз (ПД-8), так и вверх (ПД-35)!!!
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
Генадий Карпов
15:37
Это очень спорный компьютер без возможности нормального апгрейда в будущем сам подобное дерьмо собрал только на Z690
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Евграф Поликарпович
15:35
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
Евграф Поликарпович
15:35
Секретарь СНБО Данилов подрался с Арестовичем по видеосвязи.
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
kill-hohol
15:35
то ли дело либерастня, хающая Россию, и в то же время проживающая в ней, вот кого точно надо за забор с колючей проволокой загонять.
В Финляндии построят забор длиной 200 км за 138 млн долларов и отгородятся от России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем