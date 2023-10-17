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Fantoci
Самовосстанавливающиеся дисплеи на смартфонах появятся к 2028 году, утверждают аналитики
В экранах будет использоваться материал, реагирующий на воздух, чтобы самостоятельно заполнить царапины и мелкие вмятины.

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Как было бы здорово, если бы нам не пришлось думать о ремонте экранов смартфонов и мы позволили бы им самим себя восстанавливать. Согласно прогнозам одной аналитической компании, эта технология может появиться в ближайшие годы. Во вторник британская компания CCS Insight, специализирующаяся на исследованиях в области технологий, сообщила, что крупнейшие производители смартфонов работают над тем, чтобы вывести на рынок самовосстанавливающиеся дисплеи к 2028 году.

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Этот прогноз был одним из многих в брошюре "Предсказания на 2024 год и далее", опубликованной в начале одноименного трехдневного мероприятия. Британские аналитики заявили, что дисплеи, «способные самостоятельно восстанавливать мелкие царапины и вмятины», могут появиться в "смартфонах и другой бытовой электронике" в течение ближайших пяти лет. 

Самовосстанавливающаяся технология, по словам аналитиков, находится на ранних стадиях разработки, но считается вполне осуществимой. В 2017 году группа инженеров в Токио случайно создала стеклоподобный материал, способный затягивать собственные трещины. Другая команда ученых уже сейчас целенаправленно изучает и производит самовосстанавливающиеся компоненты — от корпусов космических кораблей до чистых металлов. В сфере потребительских технологий эксперименты с этой технологией уже проводились, хотя и не очень успешно: в 2013 году компания LG выпустила изогнутый смартфон G Flex с самовосстанавливающимся покрытием со всех сторон. Спустя несколько лет Motorola и Apple подали патенты на аналогичные технологии, но ни одна из компаний так и не разработала реального устройства.

LG G Flex с самовосстанавливающимся покрытием.

Идея состоит в том, что самовосстанавливающиеся материалы, включая экраны телефонов, уменьшат необходимость в дорогостоящем и трудоемком ремонте, одновременно предотвращая попадание поврежденных деталей на свалки. Но как это работает? CCS Insight утверждает, что производители будут использовать «специальный материал в дисплее, который при воздействии воздуха реагирует и образует новый слой материала, который заполняет дефекты». Эта же концепция лежит в основе других самовосстанавливающихся компонентов, о которых мы упоминали ранее, а также 2000-летних стен Рима, которые обязаны своим долгим существованием способности залечивать собственные трещины с помощью специального раствора. 

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Тем не менее, в ближайшие несколько лет компаниям необходимо сформировать соответствующие экспериментальные отделы. Самовосстанавливающиеся дисплеи вряд ли смогут выполнить ремонт, за которым в противном случае вы бы обратились в ремонтную мастерскую; если ваш экран разбит на кусочки, вам понадобится новый. CCS Insight также не уточнила, какие производители могут первыми представить самовосстанавливающиеся мобильные устройства, поэтому неизвестно, сможет ли ваша любимая линейка смартфонов самостоятельно устранить царапины в течение следующих нескольких лет.

#смартфон #самовосстанавливающиеся дисплеи
Источник: ccsinsight.com
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