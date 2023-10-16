Столкнувшись с более строгим контролем со стороны регулирующих органов, Microsoft заключила крупнейшую игровую сделку в истории.

Официально: Microsoft стала владельцем Activision Blizzard и всеми связанными с ней франшизами. Производителю консоли Xbox пришлось пройти долгий путь, начиная с объявления о сделке в январе 2022 года. Microsoft воевала с регулирующими органами, давала обещания относительно Call of Duty и лицензированного контента для облачных игр, но сделка стоимостью 68,7 миллиардов долларов была закрыта, несмотря на постоянные возражения со стороны Федеральной торговой комиссии.

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Это крупнейшее приобретение в истории Microsoft и игровой индустрии. Microsoft заплатит Activision Blizzard щедрые $95 за акцию, что значительно выше цены акций в начале 2022 года. Скандально известный генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет свой пост после того, как Microsoft завершит поглощение его компании, но уйдет он не с пустыми руками. По имеющимся данным, Котик получит 400 миллионов долларов в качестве выходного пособия.

Одним из положительных моментов длительных юридических препирательств стал беспрецедентный взгляд на индустрию видеоигр изнутри. Документы, представленные Федеральной торговой комиссией (FTC), показали, что Microsoft уже давно считает себя проигравшей в игровых войнах: за последние несколько поколений она продала меньше консолей, чем Sony или Nintendo. Microsoft считает, что всему проблемой является отсутствие эксклюзивного контента, поэтому несколько лет назад она приобрела ZeniMax (и Bethesda вместе с ней), а теперь включила в свой состав Activision Blizzard.





Чтобы избавиться от регуляторов, Microsoft пришлось уладить отношения с Sony. Японская компания выражала опасения, что Microsoft уберет Call of Duty с других платформ, что отнимет у нее значительную часть доходов. В конце концов Microsoft согласилась сохранить CoD на PlayStation как минимум на десять лет. Кроме того, компания успокоила европейские регулирующие органы, заключив 10-летние контракты на облачные игры с такими небольшими компаниями, как Nware и Boosteroid. Microsoft также уступила Ubisoft большую часть прав на облачные игры для контента Activision Blizzard.

После завершения сделки команда Xbox Game Pass заявила, что теперь может начать процесс добавления контента Activision Blizzard в службу подписки Microsoft. Однако это не произойдет в один миг – команда обещает все игры в ближайшие месяцы. Однако можно быть уверенным, что будущие релизы Activision Blizzard будут доступны на Game Pass с самого начала.

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Технически Федеральная торговая комиссия еще не сдалась. FTC по-прежнему планирует возбудить против компании административное дело. Теоретически это может заставить Microsoft продать свои активы или частично расторгнуть сделку. Однако это маловероятно, учитывая неспособность Федеральной торговой комиссии добиться от судьи блокирования сделки в ходе предыдущих разбирательств.