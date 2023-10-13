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Fantoci
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил необычное звездообразование в соседней галактике
Астрономы направили космическую обсерваторию на NGC 346 - большую область звездообразования в Малом Магеллановом Облаке.

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Космический телескоп "Джеймс Уэбб" является самый мощный аппаратом, который есть в распоряжении астрономов, но дело не только в том, что у него есть большое зеркало. Инструменты "Уэбба" могут видеть далеко в инфракрасном диапазоне, что позволяет астрономам видеть сквозь облака пыли и газа и наблюдать то, что ранее было скрыто от глаз. Недавно "Уэбб" обратил внимание на NGC 346 - область звездообразования в нашей соседней галактике. Результатом стало потрясающее изображение, представленное выше, а также дополнительные данные о тонкостях звездообразования.

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NGC 346 — самая большая “фабрика звезд" в Малом Магеллановом Облаке (ММО), которое является галактикой-спутником, вращающейся вокруг нашей галактики Млечный Путь. Эту галактику можно увидеть без телескопа, но только если вы находитесь в южном полушарии, где она видна в созвездии Тукана. Галактика ММО более примитивная, чем Млечный Путь, и в ней отсутствуют тяжелые элементы, которые вырабатываются в горящем ядре звезд. Некоторые из этих элементов входят в состав планет, но они также увеличивают там концентрацию пыли.

Астрономы полагают, что галактика ММО является современным примером периода в истории Вселенной, называемого “космическим полднем”. В эту эпоху, несколько миллиардов лет назад, звездообразование во Вселенной достигло пика, но при этом в космосе было мало тяжелых элементов. Астрономы заявили, что новое более четкое изображение было получено при помощи инструмента MIRI космического телескопа "Уэбба", работающего в среднем инфракрасном диапазоне. Большинство знаковых фотографий "Уэбба" сделаны с помощью камеры NIRCAM, но MIRI видит глубже в инфракрасном спектре, что прекрасно подходит для этой задачи.

Синие полосы на изображении — это силикаты и большие кольцевые молекулы, которые ученые называют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Красное свечение, пронизывающее изображение, представляет собой пыль, нагретую самыми большими и теплыми звездами NGC 346. Самые яркие части изображения — это плотные пятна протозвезд, большая часть которых все еще окутана слоями первичной пыли.

По данным НАСА, астрономы обнаружили в NGC 346 больше пыли, чем ожидалось. Объединив данные MIRI и NIRCAM, они надеются лучше понять условия в Малом Магеллановом Облаке, и это могло бы подтвердить или опровергнуть текущие предположения о "Космическом Полудне". Учитывая более высокую, чем ожидалось, концентрацию пыли, возможно, здесь еще есть над чем поработать.

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Космический телескоп имени Джеймса Уэбба был запущен в конце 2021 года после 20 лет проектирования и строительства. С тех пор он показал более чем отличные результаты. Запуск и начальное маневрирование прошли настолько хорошо, что НАСА прогнозирует, что у телескопа будет достаточно топлива для работы в течение 20 лет вместо десяти запланированных. Это означает, что впереди нас ждут долгие годы потрясающих наблюдений.

#космос #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб #ngc 346 #малое магелланово облако
Источник: nasa.gov
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