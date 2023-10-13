«Паркер» — самый быстрый космический корабль в истории, и он не собирается останавливаться на достигнутом.

По замыслу инженеров НАСА солнечный зонд «Паркер» (Parker) должен постоянно ускоряться и набрать максимально возможную скорость. Всего через несколько недель после запуска он стал самым быстрым в истории человечества космическим аппаратом, развивающим скорость более 250 тысяч километров в час. Особенности космической миссии зонда «Паркер» таковы, что его скорость со временем только возрастает, а не снижается. Последняя информация НАСА об этом зонде подтверждает, что он снова побил свой собственный рекорд. По данным НАСА, «Паркер» сейчас движется со скоростью 635 тысяч километров в час.

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Целью «Паркера» является изучение Солнца так близко, как это никогда ранее никому не удавалось сделать. Оснащенный 4,5-дюймовым углеродным тепловым экраном, «Паркер» проходит мимо нашей звезды все ближе и ближе с каждым витком. Зонд способен выдержать температуру до 2500 градусов по Фаренгейту (1371 градус по Цельсию) при прохождении через солнечную корону, в этом ему помогает невероятная скорость, которая позволяет ему оставаться холодным. На новой рекордной скорости объект сможет облететь Землю 15 раз в час или переместиться между Москвой и Новосибирском менее чем за 30 секунд.

Поскольку космический корабль сужает свою орбиту вокруг Солнца, он постоянно ускоряется. Последний рекорд скорости он установил после очередной встречи с Венерой в августе, которая оказала «Паркеру» гравитационную помощь, когда он полетел обратно к звезде. Самый последний облет Солнца, который стал 17-м на счету для «Паркера», позволил аппарату оказаться на расстоянии 7,2 миллиона километров от поверхности Солнца. Это ближе, чем любой другой искусственный объект, и он будет приближаться еще ближе.

Паркер оснащен приборами для определения характеристик магнитных полей и выбросов частиц от Солнца. В ходе своей миссии зонд передал данные, которые расширили научные представления о нашей звезде. Например, недавно он прошел через массивный выброс корональной массы, что позволило ученым на Земле подтвердить гипотезу многолетней давности о взаимодействии солнечных частиц с межпланетной пылью.

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НАСА ожидает, что к концу миссии «Паркер» выйдет на орбиту всего в 6,3 миллиона километров от поверхности Солнца. До конца 2024 года запланировано еще семь пролетов. НАСА прогнозирует, что Паркер побьет еще больше рекордов скорости в следующем году, когда он сможет двигаться со скоростью, превышающей 700 тысяч км/ч. Скорее всего это будет последний полет космического аппарата. НАСА ожидает, что даже мощный тепловой экран «Паркера» выйдет из строя, когда он приблизится к Солнцу в 2025 году и сгорит, выполнив все свои задачи. Несмотря на 17 обжигающих полетов мимо Солнца, по данным НАСА, солнечный зонд «Паркер» все еще находится в идеальном состоянии.