Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Экспериментальная бионическая рука женщины срослась с ее костями и нервной системой
Бионическая рука вернула женщине способность чувствовать давление и форму объекта, а также уменьшила количество фантомных болей, которые она испытывала после ампутации.

реклама

Протезы верхних конечностей за последние годы сильно изменились, но большинство из них все еще слишком громоздки и непрактичны для повседневного использования. Помимо неспособности к естественной ловкости рук, большинство протезов не могут обеспечить неврологическую обратную связь с пользователем, что делает невозможными тактильные или кинестетические ощущения. Но благодаря программе под названием DeTOP скоро появится новый тип протеза: бионическая рука, слитая с костью и нервной системой пользователя, обеспечивающая беспрецедентный диапазон движений и высокую чувствительность.

реклама

DeTOP, сокращенно от «ловкий трансрадиальный остеоинтегрированный протез», представляет собой результат сотрудничества исследовательских организаций в Швеции, Италии, Швейцарии и Великобритании. С момента начала совместной работы в 2018 году они стремятся создать протез конечности, который не только ощущает текстуру и давление объекта, но и воспроизводит уровень ловкости, присущий естественной руке. Первый действующий прототип DeTOP был создан в 2019 году, а вскоре после этого началась работа со шведской женщиной, чья нижняя рука была отрезана в результате несчастного случая на ферме за два десятилетия до этого. Эта женщина стала первым кандидатом на получение бионической руки DeTOP. 

В октябрьском номере журнала Science Robotics подробно описывается успех международной команды ученых над разработкой прототипа за последние четыре года. Сообщается, что женщина по имени Карин смогла использовать бионическую руку для выполнения 80% функций естественной руки. Это значительный прогресс по сравнению с ее прежним состоянием, характеризовавшимся ограниченной подвижностью и постоянными фантомными болями.

Карин держит небольшой предмет бионической рукой. Источник Science Robotics

«У меня было такое ощущение, будто я постоянно держала руку в мясорубке, что создавало высокий уровень стресса, и мне приходилось принимать высокие дозы различных обезболивающих», — сказала Карин в заявлении для Scuola Superiore Sant'Anna, итальянского университета, участвовавшего в разработке DeTOP. Она добавила, что традиционные протезы недостаточно удобны и практичны, чтобы их можно было использовать в быту. «Для меня это исследование имело большое значение, поскольку оно дало мне лучшую жизнь».

Прежде чем она смогла начать использовать бионическую руку DeTOP, Карин пришлось пройти программу реабилитации, которая помогла костям ее предплечья — лучевой и локтевой — восстановить силу. (Кости могут ослабнуть после частичных ампутаций, поскольку они используются реже.) Ей также пришлось практиковаться в управлении отсутствующей рукой с помощью виртуальной реальности. После этого бионическая рука слилась с костями Карин и электрически соединилась с ее нервной системой. Электроды, имплантированные в предплечье Карин и подключенные к бионической руке, позволяют ей контролировать каждый палец и ощущать давление и текстуру.

Согласно данным, опубликованным в Science Robotics, мобильность и общее качество жизни Карин улучшились после получения бионической руки. Ее фантомные боли, боли в конечностях, а также осложнения, связанные с работой и сном, значительно уменьшились.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока неизвестно, планирует ли DeTOP усовершенствовать свою первую рабочую бионическую руку, но уже нынешние достижения этой программы могут вдохновить другие компании для улучшения существующих протезов для людей с ампутированными конечностями.

#наука #бионика #бионическая рука
Источник: science.org
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Теорема Пифагора была написана за 1000 лет до рождения самого математика
Первый в мире искусственный энергетический остров будет готов через несколько лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
7
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
1
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
4
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
6
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Майнинг Биткоина идёт ко дну – Bitmain снижает зарплаты, поскольку устройства ASIC никому не нужны
2
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
1
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
152
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
15
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
1
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
2
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
СМИ: GTA 6 превзойдет Red Dead Redemption 2 по графике и физике
1
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
2
Лотерейный билет Powerball выиграл джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов
+
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
1
Названы предполагаемые характеристики новых AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX
3

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
22
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
50
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
32
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
22
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
6
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
9

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
17:59
Донбасс — это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных людей. Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллион...
The Japan Times: в Варшаве недовольны тем, что Украина общается с ЕС в обход Польши
OgoGoLog
17:58
Где я опять что-то признал? И слова Мильчакова всей группе опять приписываешь. Ты же Айдар и Азов нацистскими не признаешь? Ведь в википедии этого не написано. Они же тероборона. Во-вторых впервые во...
В Der Spiegel рассказали о главных страхах немцев – жители Германии опасаются высоких цен и беженцев
Truth Seeker
17:57
У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. В...
Британская разведка предупреждает Украину о подготовке ВС РФ к массированным ракетным ударам по критически важной инфраструктуре
Truth Seeker
17:54
Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса. Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина? Сдыхайте! Мойтесь в лужах, ...
В Киеве опять обвинили Запад в «отставании» от графика «контрнаступления»
Truth Seeker
17:49
Сейчас мы, потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой. Мы не остановимся на собственных границах и, выбив в...
ИТ-специалистов в РФ продолжают призывать в армию – почему призывники сами виновны в своих проблемах
Truth Seeker
17:47
Война должна быть закончена на руинах Кремля. Они же не просто забрали территории, они глубоко нас унизили. Мне недостаточно будет, что мы просто отвоюем территории. И очень многим в Украине недостато...
В Der Spiegel рассказали о главных страхах немцев – жители Германии опасаются высоких цен и беженцев
Дмитрий Зяблов
17:45
У тебя ошибка в названии спецоперации, там "шароварная молния".
13 пленников погибли в секторе Газа от огня израильской армии
Артём Николаев
17:42
Схема воздушных потоков - дичь. Оно типа сквозь перпендикулярные рёбра внутри просачивается?
GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition отличается нестандартным дизайном и оригинальной СО
Truth Seeker
17:39
https://www.youtube.com/watch?v=IgZ03OxFNU0
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Truth Seeker
17:37
То есть ты признаешь, что Русич это нацистская группировка, воюющая на стороне РФ, но оправдываешь это тем, что в Украине якобы их больше чем в РФ? Причём одна из целей СВО это денацификация, но на ст...
В Der Spiegel рассказали о главных страхах немцев – жители Германии опасаются высоких цен и беженцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем