Проект Fedora совместно с испанской компанией Slimbook представила ультрабук Fedora Slimbook.

Fedora Slimbook 16 — мощный ноутбук весом 1,5 килограмма с 16-дюймовым дисплеем и максимальным разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц, процессором Intel Core i7-12700H и дискретной графикой NVIDIA RTX 3050 Ti.

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Но что действительно отличает его от большинства ноутбуков с такими характеристиками, так это программное обеспечение: вместо Windows на Fedora Slimbook установлена последняя версия операционной системы Fedora на базе Linux. Он уже доступен для покупки... при условии, что вы готовы потратить минимум 1800 евро.

Fedora Slimbook 16 разработан в результате партнерства между разработчиками дистрибутива Fedora GNU/Linux и Slimbook - испанского производителя персональных компьютеров, который уже более десяти лет предлагает Linux в качестве опции на своих компьютерах.

Компания Slimbook также сотрудничает с разработчиками бесплатной среды рабочего стола KDE с открытым исходным кодом, предлагая линейку ноутбуков KDE Slimbook.

Ноутбуки Slimbook относятся к премиум-классу и имеют соответствующую цену. Цены на Fedora Slimbook начинаются с 1799 евро за модель с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 500 ГБ, и в эту цену включена только доставка по Испании. Международным клиентам придется заплатить еще 120 евро за доставку.

При этом 3% доходов от продажи Fedora Slimbook направляются в фонд GNOME Foundation для дальнейшего развития стандартного окружения рабочего стола Fedora.

Другие функции Fedora Slimbook включают поддержку до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 (есть два слота SODIMM), до 4 ТБ твердотельного хранилища PCIe NVMe (есть два слота M.2 2280), аккумулятор емкостью 82 Вт*ч, веб-камеру с разрешением 1080p и беспроводную карту Intel AX200 с поддержкой WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

На ноутбуке доступны следующие порты:

1 х HDMI 2.0

1 х Thunderbolt 4

1 х USB 3.2 Gen 2 (с альтернативным режимом DisplayPort 1.4)

2 х USB 3.2 Gen 1, тип A

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Ноутбук имеет корпус из алюминиевого и магниевого сплава размером 355 x 245 x 20 мм и весит 1,5 кг. В комплекте идет адаптер питания мощностью 120 Вт.