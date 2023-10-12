Китайский производитель смартфонов готов выйти на рынок складных устройств с новым продуктом OnePlus Open.

Приготовьтесь к появлению еще одного складного телефона, на этот раз от компании OnePlus.

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В четверг китайская компания объявила, что 19 октября проведет презентацию своего будущего складного устройства. Поставщик смартфонов подтвердил, что продукт будет называться OnePlus Open. На веб-сайте, посвященном этому событию, также можно посмотреть официальное, хотя и немного затемненное, представление о дизайне устройства.

Устройство на первый взгляд очень напоминает Samsung Galaxy Fold Z 5. Но компания обещает, что OnePlus Fold будет выделяться среди конкурентов. Представитель OnePlus рассказал The Verge, что предстоящее устройство «поднимет возможности складных устройств на новую высоту».

Ранее на этой неделе компания OnePlus разместила в Твиттере/Х тизеры дизайна телефона, включая вид сбоку со слайдером оповещений.

Хотя складные телефоны остаются скорее нишевым рынком, исследовательские фирмы утверждают, что продажи этих устройств среди потребителей набирают обороты. По данным Counterpoint Research, в первом квартале продажи складных телефонов выросли на 64% по сравнению с прошлым годом и достигли 2,5 миллионов единиц благодаря растущему интересу на всех основных рынках, но особенно в Китае.

Поэтому неудивительно, что OnePlus решила выйти на рынок складных устройств спустя несколько месяцев после того, как Google представила собственное складное устройство Pixel. Текущие слухи предполагают, что OnePlus Open будет стоить 1699 долларов.

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Компания планирует провести презентацию в Мумбаи, Индия. Но похоже, что OnePlus также будет вести прямую трансляцию презентации, начиная с 18:00 по московскому времени. Предварительные заказы на складной телефон начнутся в тот же день, и компания обещает первым покупателям скидку в 200 долларов на устройство.