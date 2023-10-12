Новая технология может вдохнуть новую жизнь в старые домашние видео.

Компания Adobe собирается стать лидером в области искусственного интеллекта, которая занимается цифровым редактированием. Компания добавила генеративный ИИ в свой набор инструментов для повышения их производительности и продемонстрировала, как искусственный интеллект может легко масштабировать старые видео и GIF-файлы. Хотя эта технология еще коммерчески не доступна, ее демонстрация показывает, что она может стать настоящим открытием для людей, желающих улучшить качество старых домашних видео. Она также работает с GIF-файлами, но мы не знаем, кто в наше время хранит на компьютере старые GIF-файлы.

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Новая технология компании Adobe называется Project Res-Up и по словам разработчиков она сможет сделать ваши старые видео намного четкими и яркими. Она использует технологию повышения разрешения на основе диффузии для генерации новых кадров на основе данных, на которых она была предварительно обучена. Модель ИИ обучают таким образом - сначала предоставляют ей изображения и удаляют некоторых детали до тех пор, пока они не станут неразличимыми. Затем модели поручают восстановить изображение, чтобы научить ее восполнять недостающую информацию на фотографии. Adobe продемонстрировала демо-версию проекта изданию The Verge в качестве эксклюзива, и результаты впечатляют. В одном примере она показала видео из фильма, снятого в 1947 году, и увеличивала его разрешение с 480х360 до 1280х960, то есть увеличение на 675%. В результате изображение стало заметно более четким и не выглядит фальшивым, несмотря на добавление деталей искусственным интеллектом.

Этот фильм 1947 года был увеличен с помощью Project Res-Up, и результат получился довольно качественным. Фото: Adobe/The Verge

Вторая демонстрация технологии включала обрезку изображения, чтобы сфокусироваться на детеныше слона, играющем в воде. Поскольку обрезка видео снижает разрешение по сравнению с оригиналом, это может быть полезно для видеоредакторов. И снова получившийся слон выглядит заметно четче, морщины слона более детализированы. Модифицированное видео также выглядит намного менее шумным, чем оригинал. The Verge не сообщает, сколько времени требуется для применения этих методов масштабирования, но нам было бы любопытно узнать, что это такое и какое оборудование используется.

Многие пользователи до сих пор самостоятельно улучшают старые фильмы, в частности, старые DVD-диски «Звездный путь: Глубокий космос 9». Так вот они потратили более двух лет на повышение качества DS9 до качества HD и продемонстрировали методы, которые они использовали, во многих невероятно подробных статьях. Эта новая технология от Adobe сможет облегчить работу над такими трудоемкими проектами, хотя нам придется дождаться дополнительной информации от разработчиков Adobe, прежде чем мы сможем потестировать ее самостоятельно.

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Ожидается, что Adobe представит дополнительную информацию о Project Res-Up на своей ежегодной конференции Adobe MAX немного позднее сегодня. Компания обсудит этот проект в секции "Секретные разработки", где демонстрирует экспериментальные проекты, которые могут появиться на свет, а могут и нет.