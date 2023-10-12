Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Adobe продемонстрировала новый ИИ-инструмент для повышения качества старых видео и GIF-файлов
Новая технология может вдохнуть новую жизнь в старые домашние видео.

реклама

Компания Adobe собирается стать лидером в области искусственного интеллекта, которая занимается цифровым редактированием. Компания добавила генеративный ИИ в свой набор инструментов для повышения их производительности и продемонстрировала, как искусственный интеллект может легко масштабировать старые видео и GIF-файлы. Хотя эта технология еще коммерчески не доступна, ее демонстрация показывает, что она может стать настоящим открытием для людей, желающих улучшить качество старых домашних видео. Она также работает с GIF-файлами, но мы не знаем, кто в наше время хранит на компьютере старые GIF-файлы.

реклама

Новая технология компании Adobe называется Project Res-Up и по словам разработчиков она сможет сделать ваши старые видео намного четкими и яркими. Она использует технологию повышения разрешения на основе диффузии для генерации новых кадров на основе данных, на которых она была предварительно обучена. Модель ИИ обучают таким образом - сначала предоставляют ей изображения и удаляют некоторых детали до тех пор, пока они не станут неразличимыми. Затем модели поручают восстановить изображение, чтобы научить ее восполнять недостающую информацию на фотографии. Adobe продемонстрировала демо-версию проекта изданию The Verge в качестве эксклюзива, и результаты впечатляют. В одном примере она показала видео из фильма, снятого в 1947 году, и увеличивала его разрешение с 480х360 до 1280х960, то есть увеличение на 675%. В результате изображение стало заметно более четким и не выглядит фальшивым, несмотря на добавление деталей искусственным интеллектом.

Этот фильм 1947 года был увеличен с помощью Project Res-Up, и результат получился довольно качественным. Фото: Adobe/The Verge

Вторая демонстрация технологии включала обрезку изображения, чтобы сфокусироваться на детеныше слона, играющем в воде. Поскольку обрезка видео снижает разрешение по сравнению с оригиналом, это может быть полезно для видеоредакторов. И снова получившийся слон выглядит заметно четче, морщины слона более детализированы. Модифицированное видео также выглядит намного менее шумным, чем оригинал. The Verge не сообщает, сколько времени требуется для применения этих методов масштабирования, но нам было бы любопытно узнать, что это такое и какое оборудование используется.

Многие пользователи до сих пор самостоятельно улучшают старые фильмы, в частности, старые DVD-диски «Звездный путь: Глубокий космос 9». Так вот они потратили более двух лет на повышение качества DS9 до качества HD и продемонстрировали методы, которые они использовали, во многих невероятно подробных статьях. Эта новая технология от Adobe сможет облегчить работу над такими трудоемкими проектами, хотя нам придется дождаться дополнительной информации от разработчиков Adobe, прежде чем мы сможем потестировать ее самостоятельно.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что Adobe представит дополнительную информацию о Project Res-Up на своей ежегодной конференции Adobe MAX немного позднее сегодня. Компания обсудит этот проект в секции "Секретные разработки", где демонстрирует экспериментальные проекты, которые могут появиться на свет, а могут и нет.

#искусственный интеллект #adobe #project res-up #инструмент искусственного масштабирования
Источник: theverge.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nvidia переходит на ежегодный выпуск продукции, чтобы сохранить лидерство в области ИИ
Искусственный интеллект будет анализировать образцы с Марса на наличие признаков жизни
Высокая цена, регулирование и снижение интереса сократят прибыль создателей ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
11
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
68
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
2
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
13
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
107
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
18
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
34
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:29
А чё, нельзя? Не 23:00.
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
glavhyilo
17:26
одна страна там только останется
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Renegade1979
17:26
Чо орёшь-то?
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
OgoGoLog
17:26
А разве их спрашивать нужно? Не умеют вести себя как люди - пусть все покинут эти важные исторические территории. Ядерным дрыном им пригрозить, чтобы барагоз прекратили. Тем более получится "соломонов...
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Fetaminaza
17:24
пархаты не порхают
Израильская военная авиация потеряла сразу 4 «Апача»
glavhyilo
17:21
ты видишь какое там колево пошло в израиле и на мир эти страны не пойдут.
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
OgoGoLog
17:18
Чего минусите, а рептилойды? Идеальный план, который не понравится только анунахам и нибируанцам (нибирцам или как вас там).
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Родион Вестов
17:18
мяумеломан
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
glavhyilo
17:17
этим магадан будет за это
Microsoft обвиняют в неуплате налогов на $30 млрд
OakSorcerer
17:16
Так есть же выбор что устанавливать, а что нет, просто галочку надо поставить на "ручную установку" а не на "экспресс". У АМД, к слову, в дровах есть точно такая же утилита. Сути не меняет.
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем