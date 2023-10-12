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Fantoci
Новые видеокарты Colorful RTX 40-й серии скрывают кабель питания под задней панелью
Для установки новых видеокарт необходима материнская плата с вырезом возле разъема PCI Express.

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В последние годы большинство геймеров больше всего внимания уделяют тому, как сделать свой компьютер без видимых кабелей. На компьютерный рынок поступает все больше новых комплектующих, которые помогают скрыть надоедливые провода и собрать более аккуратный ПК. Компания Colorful решила пойти дальше и выпустила видеокарты, которые полностью скрывают кабели питания. Решение китайской компании состоит в том, чтобы спрятать кабель под съемную часть задней пластины видеокарты, чего мы никогда раньше не видели.

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Ранее компания анонсировала видеокарту RTX 4070 с таким дизайном скрытого кабеля, а теперь расширила линейку моделями RTX 4060 и 4060 Ti. Благодаря необычайно короткой печатной плате новых видеокарт серии RTX 40, которая имеет длину около 15 сантиметров, инженерам Colorful удалось изобрести новый скрытый дизайн видеокарты. Он позволяет радиатору с тремя вентиляторами выступать далеко за пределы печатной платы и создавать скрытое пространство для кабеля питания. Часть задней панели за пределами короткой печатной платы сделана магнитной, чтобы пользователь мог легко отсоединить ее и подключить кабель питания. В новом дизайне видеокарты предусмотрен специальный углубленный канал для прокладки кабеля, который выводится на заднюю панель для подключения к блоку питания.

В комплекте с видеокартой идет удлинительный шнур, а магнитная крышка задней панели легко отсоединяется от видеокарты. Источник: Colorful

Конструкция новой видеокарты очень похожа на то, как Gigabyte поступила со своей RTX 4090 второго поколения: инженеры вырезали кусок радиатора и задней панели, чтобы разместить кабель питания. Справедливости ради стоит отметить, что решение Colorful выглядит гораздо изящнее, в то время как видеокарта Gigabyte выглядит как будто от нее отломали куски платы. Однако это не совсем справедливое сравнение, поскольку видеокарты Colorful используют старый 8-контактный разъем питания, а RTX 4090 - более мощный кабель и разъем 12VHPWR.

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Решение компании Colorful, безусловно, гораздо дешевле подхода компании Asus, которая вынесла разъем питания с видеокарты на материнскую плату. Этот подход является единственной бескабельной конструкцией, в которой вообще отсутствует кабель питания, что обеспечивает аккуратный вид и упрощает установку. Тем не менее, геймерам необходимо купить совместимую видеокарту и материнскую плату от Asus, а также корпус, подходящий к разъемам на задней панели материнской платы, что значительно ограничивает возможности геймеров. Компания Asus объявила о создании альянса производителей для выпуска таких комплектующих, но полноценный запуск вряд ли произойдет ранее следующего года.

#rtx 4070 #rtx 4060 #colorful #rtx 4060 ti #colorful rtx 40
Источник: videocardz.com
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