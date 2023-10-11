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Fantoci
Nvidia переходит на ежегодный выпуск продукции, чтобы сохранить лидерство в области ИИ
Еще неизвестно, будет ли новый график распространяться также на видеокарты GeForce.

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В последний раз, когда мы видели дорожную карту Nvidia, в ней указывалось, что компания отказывается от двухлетнего графика выпуска новых игровых видеокарт и переходит трехлетний график. Это означает, что новая линейка GeForce будет выпущена в 2025 году, а не в 2024 году, как ожидалось ранее, исходя из предыдущего графика. Теперь, похоже, компания изменила свой курс, по крайней мере, в отношении своего оборудования для искусственного интеллекта. Nvidia переходит на ежегодный выпуск специализированного оборудования, чтобы сохранить свое доминирующее положение в области искусственного интеллекта. Неясно, как это повлияет на геймеров, но это указывает на то, что Nvidia не останавливается на достигнутом.

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На презентации для инвесторов представители компании Nvidia представили обновленную дорожную карту (PDF-файл) своих будущих архитектур, на которую обратили внимание редакторы Tom's Hardware. Заголовок дорожной карты смело гласит: «От двухлетнего цикла к однолетнему», а это значит, что компания резко ускоряет темпы выпуска своих продуктов. На дорожной карте показано ежегодное изменение "символов" для будущего оборудования: H -> B -> X. Это означает, что нынешний ускоритель H100 превратится в H200 в следующем году, затем в B100, а затем в X100 в 2025 году. H200 выглядит как «улучшенная» современная модель  H100, которая является золотым стандартом в обучении искусственного интеллекта. «Суперчип» Grace Hopper GH100 будет развиваться по той же траектории: сначала будет GH200, затем GB200 и GX200 в 2025 году. Название «X», похоже, обозначает архитектуру следующего поколения, что указывает на то, что он, возможно, разработан в сотрудничестве с Илоном Маском (шутка).

Nvidia стремится выпускать специализированное оборудование с более высокой частотой выпуска.

Ранее представленная дорожная карта Nvidia показывала, что "Hopper Next" появится где-то в 2024 году, а "Grace Next" - в 2025 году, но при планировании этой карты, вероятно, не учитывали невероятный спрос на обородувание из-за возросшей популярности искусственного интеллекта. Эксперты считают, что Nvidia перенесла сроки выхода этих продуктов, чтобы сохранить свое лидерство в отрасли. «Ada next» была запланирована на 2025 год, а версия GeForce на архитектуре Blackwell запланирована на 2024 год, поэтому неясно, как этот новый график повлияет на эти планы. В этой же презентации для инвесторов отмечается, что «первоначальный график Nvidia требует корректировки», поскольку только 47% ее клиентов имеют графические процессоры с поддержкой трассировки лучей.

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Этот шаг компании является разумным, поскольку спрос на ИИ-ускорители от Nvidia в настоящее время превышает предложение, что привело к заоблачным ценам. Этот дефицит может побудить компании искать решения в других местах, включая разработку специального кремния, как это делает Microsoft с Athena. Google и Amazon также пошли по этому пути со своими графическими процессорами Tensor и чипами Graviton, а Microsoft может в будущем запустить свое облако Azure на собственных чипах, если Nvidia не сможет убедить их в обратном. Увеличение темпов запуска и диверсификация портфеля — большой шаг в этом направлении, но нам придется дождаться появления архитектуры Blackwell в 2024 году, чтобы увидеть, кому отдаст предпочтение Дженсен Хуанг в погоне за прибылью.

#nvidia #geforce #искусственный интеллект #nvidia blackwell #grace hopper gh100
Источник: tomshardware.com
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