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Fantoci
В российском модуле МКС произошла третья за год утечка охлаждающей жидкости
Российский модуль «Наука» — одна из новейших частей МКС, но на этой неделе он начал терять охлаждающую жидкость.

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Международная космическая станция (МКС) на протяжении десятилетий была единственной точкой опоры человечества в космосе, но стареющая лаборатория не будет существовать вечно. Заинтересованные стороны планируют закрыть станцию примерно в конце этого десятилетия, потому что поддерживать ее в рабочем состоянии становится все труднее. Уже в третий раз за год на одном из российских элементов происходит утечка охлаждающей жидкости. Эта последняя поломка может привести к задержке предстоящих экспедиций и еще большей головной боли для перегруженного работой экипажа.

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Очередная утечка была обнаружена 9 октября, когда диспетчеры заметили аварийный сигнал в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ), известном также как "Наука" (изображение выше). Узнав о проблеме, астронавт НАСА Жасмин Могбели визуально подтвердила, что один из двух радиаторов модуля активно выбрасывает аммиак в пространство вокруг станции.

"Наука" является одним из самых новых модулей станции. Этот модуль, который добавил в МКС 80,9 кубических метров жилого пространства, первоначально должен был быть запущен в 2007 году. После неоднократных задержек Роскосмос наконец запустил этот модуль в июле 2021 года. Интересно, что это произошло всего за восемь недель до запуска космического корабля "Союз МС-22", у которого также возникли серьезные проблемы с радиаторами.

Сообщается, что эта утечка не столь серьезная, как та, что произошла в конце 2022 года в корпусе российского корабля "Союз". Этот инцидент лишил космический корабль "Союз МС-22" возможности доставить экипаж обратно на Землю, как изначально планировалось. Это заставило многих астронавтов и космонавтов продлить свое пребывание на станции, пока Роскосмос готовил еще один корабль «Союз». За этим последовала утечка охлаждающей жидкости из российского корабля «Прогресс» в феврале 2023 года.

Менее года назад на российском космическом корабле "Союз МС-22" произошла крупная течь радиатора.

После двух утечек в радиаторах космического корабля возникли опасения, что у Роскосмоса появились проблемы с производством "Союзов". Однако представители госкорпорации заявили, что обе утечки произошли в результате столкновений микрометеороидов или космического мусора. НАСА согласилось с этим объяснением, учитывая отсутствие противоречивых доказательств. Однако третий отказ системы охлаждения на российском оборудовании менее чем за год является тревожной тенденцией.

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В этом месяце у НАСА запланировано два выхода в открытый космос, сообщает Space News. Пока неясно, приведет ли утечка охлаждающей жидкости в "Науке" к отмене или задержке этих операций. Экипажу, возможно, придется отдать приоритет выходу в открытый космос для ремонта протекшего радиатора, в зависимости от серьезности повреждений. В Роскосмосе заявляют, что главная система терморегулирования "Науки" все еще работает, и непосредственной опасности для станции и экипажа нет.

#космос #роскосмос #мкс #международная космическая станция #космосим #союз мс-22
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