Модель 850 Fantom Air позаимствовала двигатель и аккумулятор электромобиля Macan для плавного скольжения по воде без вредных выбросов.

Электромобили находились в центре внимания в последние годы, но лодки теперь также начинают отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Показательный пример: Frauscher, производитель роскошных лодок с вековой историей, который объединился с Porsche для производства электрической яхты, которая использует электродвигатель и аккумулятор от электрической версии компактного кроссовера Macan для передвижения по морю без выбросов вредных веществ.

реклама

В субботу компания Frauscher представила в социальных сетях яхту 850 Fantom Air. Стоит отметить, что австрийский производитель яхт всего несколько месяцев назад показал приблизительные наброски своей первой электрической модели, и вот уже в эти выходные Frauscher впервые поделился фотографиями и видео 850 Fantom Air, или «eFantom», который имеет элементы дизайна Porsche.

«eFantom» использует силовую установку от электрической версии компактного кроссовера Porsche Macan, выход которого на рынок ожидается в 2024 году. В ее конструкции используется карбид кремния в импульсном инверторе, который обеспечивает более высокие частоты переключения, чем электродвигатель с кремниевым полупроводником, что позволяет улучшить динамические характеристики.

К сожалению, более высокие частоты переключения приводят к снижению эффективности. При оптимальной крейсерской скорости (22 узла или 40 км в час) литий-ионная батарея 850 Fantom Air емкостью 100 кВт*ч работает всего около часа. Porsche рекомендует переключаться между медленным и быстрым вождением (до 46 узлов или 85 км в час в режиме «Спорт Плюс»), чтобы достичь максимального трехчасового пробега. Даже при таком раскладе это достаточно мало: модель 858 Fantom Air с бензиновым двигателем, на базе которой создан «eFantom», запаса топлива хватает на 14 часов плавания с постоянной скоростью 25 узлов.

Porsche Macan EV припаркован на причале, за ним в воде находится "eFantom".

К счастью, зарядка 850 Fantom Air не занимает много времени - при условии, что условия эксплуатации соответствуют требованиям. Porsche утверждает, что батарея может зарядиться от 10% до 80% менее чем за 30 минут с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока (DC). Если же в порту нету быстрой зарядки (которая, как признает Porsche, доступна лишь в немногих портах), владельцам «eFantom» придется прибегнуть к зарядке переменным током (AC) мощностью 11 кВт.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Недостаток в запасе хода, «eFantom» компенсирует роскошью. Электрояхта длиной 8,67 метра может вместить до девяти пассажиров на кожаных сидениях и деревянной платформе для купания. Пара выдвижных тентов навеса обеспечивают дополнительную тень, а холодильник и аудиосистема премиум-класса отвечают за развлечения на борту. Конечно, все это обойдется не дешево: стоимость каждой из 25 серийных яхт Frauscher составит 561 700 евро или 596 337 долларов, и появятся они только в 2024 году.