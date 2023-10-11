По словам Дэйва Зинснера, мы опять увидим большое обновление существующей операционной системы.

Windows 11 начала распространяться среди пользователей как обновленная версия всеми любимой Windows 10, но спустя почти два года она так и не смогла превзойти по доле рынка свою предшественницу. Разница между двумя операционными системами колоссальная: по некоторым данным, Windows 10 все еще занимает более 70% рынка Windows. Несмотря на это, Microsoft уже занята подготовкой ее преемницы, которой может стать Windows 12 или что-то другое. По словам финансового директора Intel, следующая версия Windows будет опять "обновлением" и похожа на крупный пакет обновлений времен Windows XP, а не на совершенно новую ОС.

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Об этом стало известно, когда финансовый директор Intel Дэйв Зинснер прокомментировал вопрос о следующей версии Windows в ходе недавней телефонной конференции с аналитиками Citigroup. Когда его спросили о планах Intel, Зинснер дал оптимистичную оценку на 2024 год на основании нескольких факторов. Согласно стенограмме SeekingAlpha, он заявил: «На самом деле мы думаем, что 24-й год будет довольно хорошим годом для клиентов, в частности, из-за "обновления" нынешней версии Windows. Мы по-прежнему считаем, что установленные ОС довольно устарели и нуждаются в обновлении, и думаем, что в следующем году может начаться этот процесс, учитывая открывающие возможности в системе Windows».

Этот скриншот, предоставленный Microsoft, намекает на возможные изменения в следующей версии Windows, включая плавающую панель задач и встроенную панель поиска на рабочем столе.

Следующий год отмечен в календаре компании как время, когда люди должны обновить свои компьютеры. Многие люди купили или обновили свои компьютеры во время пандемии в 2020 году, поэтому 2024 год, по прогнозу Intel, является крайним сроком для людей, которые начнут испытывать желание обновить свое железо. Примерно в это же время ожидается появление новой версии Windows, которая должна побудить людей отказаться от своего старого компьютера и купить новый. Однако ранее предполагалось, что это будет Windows 12, а не простое обновление.

Эксперты считают, что Microsoft улучшит Windows с упором на задачи, связанные с искусственным интеллектом. Маловероятно, что она будет называться столь прямолинейно, как "Windows AI", из-за воспоминаний о провальной Windows ME 2000 года, но, возможно, это будет нечто в этом роде. В конце концов, процессоры Meteor Lake поступят в продажу в 2024 году с упором на задачи, связанные с искусственным интеллектом, которые по большей части еще не раскрыты, и это актуальная тема в мире технологий.

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Тем не менее, господин Зинснер не без оснований считает, что последняя версия Windows устарела и не стала популярной, поскольку большинство пользователей все еще используют Windows 10. Эта операционная система готовится уйти на покой, поскольку в начале этого года Microsoft объявила, что текущая версия Windows 10 является финальной и больше не будет получать новые функции. Кроме того, она перестанет получать обновления безопасности через два года, в октябре 2025 года. К тому же появление более требовательной операционной системы может побудить некоторых пользователей рассмотреть возможность обновления железа в 2024 году, но при условии, что для этого не потребуется платная подписка.