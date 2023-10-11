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Windows 11 начала распространяться среди пользователей как обновленная версия всеми любимой Windows 10, но спустя почти два года она так и не смогла превзойти по доле рынка свою предшественницу. Разница между двумя операционными системами колоссальная: по некоторым данным, Windows 10 все еще занимает более 70% рынка Windows. Несмотря на это, Microsoft уже занята подготовкой ее преемницы, которой может стать Windows 12 или что-то другое. По словам финансового директора Intel, следующая версия Windows будет опять "обновлением" и похожа на крупный пакет обновлений времен Windows XP, а не на совершенно новую ОС.
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Об этом стало известно, когда финансовый директор Intel Дэйв Зинснер прокомментировал вопрос о следующей версии Windows в ходе недавней телефонной конференции с аналитиками Citigroup. Когда его спросили о планах Intel, Зинснер дал оптимистичную оценку на 2024 год на основании нескольких факторов. Согласно стенограмме SeekingAlpha, он заявил: «На самом деле мы думаем, что 24-й год будет довольно хорошим годом для клиентов, в частности, из-за "обновления" нынешней версии Windows. Мы по-прежнему считаем, что установленные ОС довольно устарели и нуждаются в обновлении, и думаем, что в следующем году может начаться этот процесс, учитывая открывающие возможности в системе Windows».
Следующий год отмечен в календаре компании как время, когда люди должны обновить свои компьютеры. Многие люди купили или обновили свои компьютеры во время пандемии в 2020 году, поэтому 2024 год, по прогнозу Intel, является крайним сроком для людей, которые начнут испытывать желание обновить свое железо. Примерно в это же время ожидается появление новой версии Windows, которая должна побудить людей отказаться от своего старого компьютера и купить новый. Однако ранее предполагалось, что это будет Windows 12, а не простое обновление.
Эксперты считают, что Microsoft улучшит Windows с упором на задачи, связанные с искусственным интеллектом. Маловероятно, что она будет называться столь прямолинейно, как "Windows AI", из-за воспоминаний о провальной Windows ME 2000 года, но, возможно, это будет нечто в этом роде. В конце концов, процессоры Meteor Lake поступят в продажу в 2024 году с упором на задачи, связанные с искусственным интеллектом, которые по большей части еще не раскрыты, и это актуальная тема в мире технологий.
Тем не менее, господин Зинснер не без оснований считает, что последняя версия Windows устарела и не стала популярной, поскольку большинство пользователей все еще используют Windows 10. Эта операционная система готовится уйти на покой, поскольку в начале этого года Microsoft объявила, что текущая версия Windows 10 является финальной и больше не будет получать новые функции. Кроме того, она перестанет получать обновления безопасности через два года, в октябре 2025 года. К тому же появление более требовательной операционной системы может побудить некоторых пользователей рассмотреть возможность обновления железа в 2024 году, но при условии, что для этого не потребуется платная подписка.