Одна из них оснащена съемным дисководом, а другая полностью цифровая.

Во вторник Sony представила обновленные версии своих игровых приставок PlayStation 5 - одна с приводом для дисков, а другая полностью цифровая модель. Обе новые консоли стали более компактными, и к тому же модель с возможностью чтения дисков теперь оснащена съемным дисководом, что позволяет пользователям, которые не используют физические носители, максимально увеличить пространство в своих игровых системах. Ожидается, что обновленные приставки поступят в продажу в ноябре.

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Как сообщается в блоге Sony, обе обновленные модели PS5 стали как минимум на 30% меньше своих предшественниц. Они также на 18% и 24% легче. Хотя PlayStation 5 всегда имела две большие внешние панели, в новых версиях они разделены на четыре: верхние панели приобрели новую блестящую отделку, а нижние остались матовыми. Это сделано для того, чтобы модель для чтения физических носителей могла "отстегивать" свой дисковод для чтения HD Blu-ray, который прикрепляется к нижнему правому углу внешней части PS5.

Но дело в том, что обе новые PS5 фактически совместимы с дисководами. Хотя более дорогая модель (499 долларов) поставляется с дисководом, те, кто приобретает более дешевое цифровое устройство (449 долларов), могут приобрести его отдельно за 79 долларов. С точки зрения экономии лучше приобрести дисковую версию, если вы считаете, что со временем захотите использовать физические носители; если вы выберете цифровую версию, а дисковод приобретете позже, то в итоге потратите примерно на 30 долларов больше. Но для тех, кто колеблется между полностью цифровыми и физическими носителями, возможность добавить привод для дисков позже может стоить дополнительных $50 за цифровую версию. (Геймеры, которые не любят собирать физические носители, все еще могут купить более громоздкую цифровую версию за $399, пока они есть в наличии.)

Модель PS5 с отсоединяемым приводом для чтения дисков. Источник: Sony

Обе уменьшенные версии PS5 будут поставляться с небольшой горизонтальной подставкой, которая поддерживает вогнутый корпус консоли, обеспечивая ее устойчивость. Для тех, кто предпочитает держать свою PS5 вертикально, Sony предлагает новую вертикальную подставку за 29 долларов с пластиковым основанием и хромированным кольцом, позволяющим удерживать консоль в вертикальном положении.





Это не первый раз, когда Sony модернизирует PS5. Менее чем через год после дебюта консоли в 2020 году японский технологический гигант представил версию со значительно меньшим радиатором, что привело к снижению веса на 330 граммов. Год спустя Sony представила еще одну модифицированную версию с еще меньшим радиатором и дополнительной тепловой трубкой. Все три версии визуально идентичны, и их можно отличить только по номерам моделей, которые начинаются с цифр 10, 11 или 12 соответственно. Но всего через несколько недель после выхода третьей модифицированной версии PS5 начали распространяться слухи о съемном дисководе — и вот, чуть больше года спустя, она появилась.

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Новые дисковые и цифровые PS5 сначала будут доступны только на веб-сайте PlayStation и в некоторых розничных магазинах в ноябре, а затем начнется более широкое распространение. После этого Sony начнет постепенно снимать с производства старые версии PS5; когда они будут распроданы, новых тяжелых моделей больше не будет.