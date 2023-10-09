Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Nvidia готовит RTX 4080 Ti на базе кристалла AD102
Компания хочет заполнить пробел между моделями 4080 и 4090.

реклама

Если вы считаете, что RTX 4090 слишком дорогая - 1599 долларов, а 4080 недостаточно мощная за 1199 долларов, то для вас появились хорошие новости. Сообщается, что Nvidia планирует улучшить RTX 4080, сохраняя при этом примерно ту же цену. Она может стать заманчивым предложением для тех, кто готов потратить более тысячи долларов на видеокарту. Предположительно, новая модель получит название RTX 4080 Ti. Nvidia, похоже, отказалась от прозвища "Super", которое она использовала для некоторых видеокарт на архитектуре Turing.

реклама

Новости о планах Nvidia поступили от надежного источника в Твиттере под названием MegaSizeGPU. Поступившая информация не является неожиданностью, поскольку между двумя флагманскими видеокартами Nvidia зияет огромная пропасть в производительности, указывая на то, что рано или поздно появится видеокарта, которая её заполнит. Как обычно, Nvidia, вероятно, хотела посмотреть, на что способны графические процессоры AMD 7000 серии, прежде чем готовить новые чипы. RTX 4080 изначально казалась плохим предложением из-за близости к намного более мощной RTX 4090 при этой цене, что могло мотивировать Nvidia улучшить 4080, не меняя существенно цену.

Главная новость в том, что улучшенная версия, по слухам, будет использовать чип AD102, который сейчас есть только в RTX 4090. RTX 4080 использует меньший кристалл AD103, поэтому теоретическая RTX 4080 Ti по сути будет урезанной RTX 4090. Тем самым Nvidia противопоставит 4080 Ti с AD102 ее главному конкуренты Radeon RX 7900 XTX. По имеющимся данным, ее TDP составит менее 450 Вт, но все же будет выше, чем у 4080-й модели - 320 Вт. Она также может поставляться с модернизированной подсистемой памяти GDDR6X с 16 ГБ до 20 ГБ, при условии, что ее 256-битная шина также будет модернизирована до 320-битной.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если это произойдет, стоимость существующей RTX 4080, скорее всего, упадет до 999 долларов или даже ниже, что будет сопоставимо цене флагмана Radeon. Именно по такой цене, по мнению многих геймеров, видеокарта должна была выйти на рынок изначально, поскольку она считалась слишком дорогой для своих возможностей. Это также окажет новое давление на AMD, чтобы она снизила цену на 7900 XTX, поскольку RTX 4080 очень близка по производительности, предлагая генерацию кадров DLSS 3. Конечно, у AMD теперь тоже появилась генерация кадров, но только для двух посредственных игр, а большее количество поддерживаемых игр появится только в следующем году.

#nvidia #rtx 4090 #ad102 #rtx 4080 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Производительность GeForce RTX 4060 Ti может существенно снижаться при использовании PCI-E 3.0
Китайская видеокарта GITSTAR JH920 с 4Gb памяти в тестах обогнала GTX 1050 от NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
3
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
+
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
7
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
6
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Минобороны России: Ракетный комплекс «Сармат» в ближайшее время встанет на боевое дежурство
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАС против Израиля
1
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
3
Core i7-14700K весьма превзошёл i7-13700K в 4 версиях Cinebench, а i9-14900K обогнал i9-13900KS
7

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
9
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
5
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
24
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
О будущем рынка настольных игр в России
4
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
4
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
29
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100913
18:53
К сожалению, договаривается "свора", а не граждане.
Экс-советник Кучмы призвал Киев начать переговоры с Москвой на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС
Vadim Iljin
18:52
а ты типа" великоумный" либеродрилл?? Хвост разве не твой в сортире валяется?)))
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Vadim Iljin
18:50
да это давно уже известно!
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Никита Никитенко
18:46
Блин, не знаю. MSI GTX 1070, греется до 82 (редко выскакивает 83). Работает уже как 7 лет. Ни вскрывал не разу. Температура напрягает, но пока работает.
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Вассисуалий Лоханкин
18:45
Не сдохли здесь- сдохнут там...
На севере Мали замечены украинские наёмники
Vadim Iljin
18:45
а у меня сохранилась такая кружка , спёр в пивбаре в 1984 обмывали моё возвращение из армии ))) кстати пиво почему то вкуснее из неё пить, правда вкус пива в советское время был другой - его тогда н...
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Vito Vago
18:44
Получат в ответ! У арабов появилась возможность поквитаться.
Израильская армия наносит удары по ливанским территориям, атаковав «Хезболлу»
Алексей Селивёрстов
18:39
Apex Stealth+ 3000 Обычный 2000
Илон Маск рассказал, когда станет возможным первый пилотируемый полёт на Марс
Chimbal
18:29
Да ты что! А я не знал! Ох уж эти "умники"...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
мама Стифлера
18:17
Аналитики НАТО отметили, что ХАМАС за сутки наступления занял больше территории, чем ВСУ за четыре месяца.
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем