Компания хочет заполнить пробел между моделями 4080 и 4090.

Если вы считаете, что RTX 4090 слишком дорогая - 1599 долларов, а 4080 недостаточно мощная за 1199 долларов, то для вас появились хорошие новости. Сообщается, что Nvidia планирует улучшить RTX 4080, сохраняя при этом примерно ту же цену. Она может стать заманчивым предложением для тех, кто готов потратить более тысячи долларов на видеокарту. Предположительно, новая модель получит название RTX 4080 Ti. Nvidia, похоже, отказалась от прозвища "Super", которое она использовала для некоторых видеокарт на архитектуре Turing.

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Новости о планах Nvidia поступили от надежного источника в Твиттере под названием MegaSizeGPU. Поступившая информация не является неожиданностью, поскольку между двумя флагманскими видеокартами Nvidia зияет огромная пропасть в производительности, указывая на то, что рано или поздно появится видеокарта, которая её заполнит. Как обычно, Nvidia, вероятно, хотела посмотреть, на что способны графические процессоры AMD 7000 серии, прежде чем готовить новые чипы. RTX 4080 изначально казалась плохим предложением из-за близости к намного более мощной RTX 4090 при этой цене, что могло мотивировать Nvidia улучшить 4080, не меняя существенно цену.

Главная новость в том, что улучшенная версия, по слухам, будет использовать чип AD102, который сейчас есть только в RTX 4090. RTX 4080 использует меньший кристалл AD103, поэтому теоретическая RTX 4080 Ti по сути будет урезанной RTX 4090. Тем самым Nvidia противопоставит 4080 Ti с AD102 ее главному конкуренты Radeon RX 7900 XTX. По имеющимся данным, ее TDP составит менее 450 Вт, но все же будет выше, чем у 4080-й модели - 320 Вт. Она также может поставляться с модернизированной подсистемой памяти GDDR6X с 16 ГБ до 20 ГБ, при условии, что ее 256-битная шина также будет модернизирована до 320-битной.

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Если это произойдет, стоимость существующей RTX 4080, скорее всего, упадет до 999 долларов или даже ниже, что будет сопоставимо цене флагмана Radeon. Именно по такой цене, по мнению многих геймеров, видеокарта должна была выйти на рынок изначально, поскольку она считалась слишком дорогой для своих возможностей. Это также окажет новое давление на AMD, чтобы она снизила цену на 7900 XTX, поскольку RTX 4080 очень близка по производительности, предлагая генерацию кадров DLSS 3. Конечно, у AMD теперь тоже появилась генерация кадров, но только для двух посредственных игр, а большее количество поддерживаемых игр появится только в следующем году.