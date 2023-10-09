Суперкомпьютер Jupiter будет оснащен процессорами Rhea ARM и графическими процессорами Nvidia.

В Европе скоро появится один из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Главная особенность суперкомпьютера Jupiter заключается не в его рекордной производительности, а в том, что в отличие от большинства представителей Топ-500 суперкомпьютеров, экзафлопсная система Jupiter будет опираться на ARM-ядра, а не на компоненты x86. Компании Intel и AMD, возможно, останутся недовольны, но Nvidia также поучаствует в проекте Jupiter.

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Экзафлопсные суперкомпьютеры — это машины, способные выполнять вычисления со скоростью один эксафлопс и выше. FLOP (floating point operations per second) — это общепринятый метод ранжирования скоростей суперкомпьютеров. Согласно последнему пересмотру Топ-500 суперкомпьютеров, все самые мощные суперкомпьютеры в мире работают с производительностью в один или более петафлопс. Экзафлоп составляет 1000 петафлопс (или 10^18 флопс), но лишь немногим системам удалось достичь такой скорости.

Jupiter — это проект Европейского совместного предприятия по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC JU), которое работает с компьютерными фирмами Eviden и ParTec над сборкой суперкомпьютера. Первый в Европе экзафлопсный компьютер будет установлен в Юлихском суперкомпьютерном центре в Мюнхене, а сборка может начаться уже в начале 2024 года.

EuroHPC решила использовать процессор SiPearl Rhea, основанный на архитектуре ARM. Большинство из 10 лучших суперкомпьютеров в мире работают на x86-чипах, и только один работает на ARM. Изначально ARM-архитектура стала популярна в мобильных устройствах, однако компактные и эффективные ядра нашли применение в более мощных системах. Apple недавно завершила переход всех своих настольных и портативных компьютеров на ARM-платформу, а у Qualcomm в планах выпустить новые чипы настольного класса.

Суперкомпьютер JUWELS на данный момент является самым быстрым в Юлихском суперкомпьютерном центре.

Чип Rhea разработан на базе процессора ARM Neoverse V1, созданного специально для приложений высокопроизводительных вычислений (HPC) и имеющего 72 ядра. Он поддерживает память HBM2e с высокой пропускной способностью, а также DDR5. Максимальный объем кэша составляет впечатляющие 160 МБ. В связи с появлением новых суперкомпьютеров в Европе, Intel недавно расширила свое присутствие в Евросоюзе, запустив крупное производство в Германии. Несмотря на то, что генеральный директор Intel Пэт Гелсингер обсуждал с чиновниками Европейского Союза вопрос о расширении бизнеса его компании, производителю микросхем было отказано в участии в этом проекте.

Повезло другому крупному производителю графических процессоров - компании Nvidia, которая будет участвовать в проекте Jupiter. Суперкомпьютер будет оснащен высокопроизводительными графическими процессорами от Nvidia и маршрутизаторами Mellanox со сверхвысокой пропускной способностью. EuroHPC пока не объявила, какие чипы Nvidia будут использоваться в Jupiter, но, скорее всего, это будет текущее поколение H100. Он значительно превосходит старый A100, а о преемнике H100, который был анонсирован в 2022 году, Nvidia пока ничего не сообщала.

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После завершения проекта Jupiter будет находиться в самом верху списка суперкомпьютеров. Нынешним лидером является Frontier, суперкомпьютер Национальной лаборатории Ок-Ридж в США. Эта система на базе AMD способна работать с производительностью 1,1 экзафлопс.