Новый анализ подтвердил работу, проделанную в 2021 году, и показал, что следам более 20 000 лет.

Более 20 000 лет тому назад неизвестная группа людей прошла по местности, где сейчас находится национальный парк Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Согласно новому исследованию, эти люди, возможно, были одними из первых Homo sapiens, которые поселились в Северной Америке. Их следы сохранились в осадочных породах и были обнаружены несколько лет назад. Теперь, когда хронология событий подтверждена, эти отпечатки ног являются самыми древними свидетельствами присутствия людей в Северной Америке.

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Ученые сразу поняли, что эти следы очень давние, а обнаружены они были в 2010-х годах. В том же геологическом образовании были найдены окаменелости вымерших тысячи лет назад древнего волка и американского льва. В 2021 году исследователи изучили семена водных растений, найденные в том же осадочном слое, и установили дату их "рождения" между 21 и 23 тысячи лет назад. Однако многие представители научного сообщества выразили скептицизм по поводу этих результатов, поскольку водные растения могут поглощать избыток углерода из водоема, что может помешать радиоуглеродному датированию.

Чтобы устранить эту неопределенность, ученые в свое новом исследовании объединили несколько линий доказательств, чтобы определить точную дату. Радиоуглеродное датирование по-прежнему являлось частью уравнения, но исследователи уже не использовали те же семена, что и раньше. Вместо этого они кропотливо извлекли в древнем участке 75 000 пыльцевых зерен для радиоуглеродного датирования. Кроме того, команда прочесала тот же осадочный слой на предмет наличия кварцевых зерен. Это было сделано, потому что при микроскопическом анализе можно количественно оценить накопленный ущерб в кристаллической решетке для определения возраста материала.

Окаменевшие следы взрослого и ребенка в Уайт-Сэндс. Источник: NPS

Полученные доказательства согласуются с предыдущей датой образования семян, сообщает Associated Press. Эти отпечатки ног были оставлены людьми более 20 000 лет назад. В результате потребуется пересмотр хронологии прибытия людей в Северную Америку. Ранее самое старое подтвержденное свидетельство проживания человека на этом континенте было датировано примерно 15 000 лет назад, ближе к концу ледникового периода, когда появился сухопутный мост, соединивший современную Сибирь и Аляску. Эти данные свидетельствуют о том, что люди появились здесь на тысячи лет раньше, и, возможно, ученые до сих пор упускают что-то важное в тех древних событиях.

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Эти следы были обнаружены в Нью-Мексико, и если древние люди действительно прибыли через "Берингов сухопутный мост" между Россией и Аляской, они, скорее всего, не шли прямо в Нью-Мексико. Их предки могли прибыть в Северную Америку сотни или тысячи лет назад. Окаменелости встречаются довольно редко, независимо от того, говорим мы о костях или следах. Таким образом, мы, возможно, никогда не найдем намека на первоначальное прибытие Homo sapiens в Америку, но открытие в Уайт-Сэндс означает, что нам еще многое предстоит узнать о миграции древних людей.