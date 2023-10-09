Компания рассматривает возможность перехода на SaaS-модель для своей новой операционной системы.

В старые добрые времена мы покупали программу и запускали ее на своем компьютере столько раз, сколько хотели. Нам не нужно было ни на что подписываться, подключаться к интернету, чтобы ее использовать или вносить дополнительную плату за нее с течением времени. Однако эта бизнес-модель оказалась под угрозой. Компании-разработчики программного обеспечения поняли, что со временем они смогут зарабатывать больше денег, используя модель подписки, а не единовременную плату (мы имеем в виду вас, Adobe). По всей видимости, компания Microsoft рассматривает этот подход для Windows 12, которая, скорее всего, будет выпущена в 2024 году. Если это все таки произойдет, то на новую версию операционной системы Windows перейдет ещё меньше пользователей, чем на Windows 11.

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Новые подробности о планах Microsoft в отношении Windows 12 были найдены немецким сайтом Deskmodder. Редакторы веб-сайта изучили INI-файлы последней Canary-сборки Windows 11 и недавно выпущенного обновления 23H2 и обнаружили несколько явных отличий. Как отмечают специалисты, в последней сборке Canary есть несколько отсылок к модели платной подписки, которые можно считать предвестниками будущих изменений. В строках кода упоминается о «подписной версии» Windows, типе подписки, которая может быть привязана к устройству или пользователю, и ещё одной строке, которая показывает статус подписки, например, истекшая, активная и т. д.

Microsoft начала спешно удалять строки кода, относящиеся к подпискам, что, возможно, означает приближение конца модели "плати только один раз". Источник: Deskmodder

Что именно задумала Microsoft с моделью подписки, пока официально неизвестно, но в большинстве подобных случаев разработчики просто хотят увеличить свои доходы за счет ежемесячных платежей пользователей. Как мы хорошо помним, в недалеком прошлом Microsoft предлагала «бесплатное обновление» для владельцев Windows 10, но этот подход компании не принес дохода, поэтому руководство решило все изменить.

Еще одна проблема Microsoft заключается в том, что Windows стоит не очень дорого, если вы покупаете лицензию. Компания продает Windows 11 Home за 139 долларов, но часто встречаются предложения, в которых эта цена снижается примерно до 20 долларов, что делает подписку за 9,99 долларов в месяц не слишком выгодной в долгосрочной перспективе для большинства пользователей. Тем не менее, вполне возможно, что Microsoft предложит две версии: одну, запускаемую локально, и другую, запускаемую из облака, которую можно будет использовать на нескольких устройствах за ежемесячную плату. Это может быть выгодно для людей, которые используют настольный ПК и ноутбук, поскольку они будут использовать одну и ту же операционную систему на обеих машинах.

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Еще одним фактором, влияющим на Microsoft в этом направлении, является развитие искусственного интеллекта. На прошлой неделе компания добавила своего помощника Copilot на основе искусственного интеллекта в Windows 11. Будущие процессоры Intel Meteor Lake также включают в себя аппаратное обеспечение искусственного интеллекта, поскольку обе компании надеются стать золотым стандартом в новой эпохе вычислений на основе искусственного интеллекта. Поскольку сегодня большинство нейросетей работает в облаке, эксперты считают, что Microsoft будет и дальше двигаться в этом направлении. Компания уже заявила, что собирается перенести Windows 11 в облако.