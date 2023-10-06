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Fantoci
Новая портативная система очистки воды испаряет 99% "вечных химикатов"
Установка компании Aquagga под названием «PFAS Destruction Unit» помещается в небольшом грузовом контейнере и использует обычные ингредиенты для уничтожения стойких токсичных химических веществ.

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Компания Aquagga из Такомы, штат Вашингтон, разработала портативную систему, способную удалять из воды подавляющее большинство перфторалкильных и полифторалкильных веществ, или ПФАС. Установка «PFAS Destruction Unit», которая размещена в грузовом контейнере размером 3 на 2,5 метра, уже помогает бороться с проблемой загрязнения во многих штатах.

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Поскольку риски для здоровья и повсеместное распространение ПФАС становятся все более очевидными, ученые все чаще ищут способы удаления стойких «вечных химикатов» из воды, почвы и других сред. Хотя за последние несколько лет они добились значительного прогресса, большинство методов удаления ПФАС едва прошли экспериментальную стадию. Это означает, что коммерчески доступные и надежные операции по удалению ПФАС по-прежнему востребованы, что дает компании Aquagga прекрасную возможность для развития.

Установка Aquagga по уничтожению ПФАС уже заработала компании почти 7 миллионов долларов за счет краудфандинга, инвестиций от частных лиц, государственных контрактов, наград и демонстрационных соглашений. В этой системе используется гидротермально-щелочная обработка, или HALT, для полного удаления из воды 99% химических веществ, о чем документально подтверждено в таких научных журналах, как ChemSphere и Environmental Science & Technology Letters. 

Установка для уничтожения ПФАС. Источник: Aquagga

После того, как в установку «PFAS Destruction Unit» поступила загрязненная вода, она нагревает эту воду до 300 градусов по Цельсию и создает давление примерно 25 мегапаскалей. Затем система создает щелочную среду, добавляя каустическую соду, также известную как щелок. Всего через 10 минут пребывания в этих суровых условиях молекулярные связи, составляющие ПФАС, распадаются, отделяя углерод от фторида. Хотя установка по уничтожению ПФАС захватывает углерод в неизменном виде, она объединяет фторид с кальцием или натрием для получения безвредных солей, которые можно удалить и использовать для создания зубной пасты, пищевых добавок и многого другого. 

Компания Aquagga недавно вернулась из международного аэропорта Фэрбенкс на Аляске, где ее система очистила 75 тысяч литров воды, загрязненной противопожарной пеной с высоким содержанием ПФАС, также называемой AFFF. Установка «PFAS Destruction Unit» успешно уменьшила объем пены в бассейне до 4 тысяч литров; хотя «погодные условия и технические трудности» вынудили компанию приостановить работу, вскоре она вернется в аэропорт, чтобы завершить работу. 

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У Aquagga есть множество возможностей уменьшить загрязнение воды и почвы. На веб-сайте стартапа в качестве одного из распространенных вариантов использования указывается AFFF, который часто хранится на военных базах, территориях аэропортов и на свалках после пожаров или тренировок по пожарной готовности; еще одним источником загрязнения являются промышленные стоки в районе производственных площадок. Aquagga работает над созданием еще меньших версий своей установки «PFAS Destruction Unit» для краткосрочного или периодического развертывания в загрязненных местах.

#pfas #вечные химикаты #пфас #aquagga #pfas destruction unit
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