Данный сервис требует постоянного подключения к интернету, что позволяет ему вытягивать рекламу из сети и вставлять ее в результаты поисковых запросов.

На прошлой неделе Microsoft попала в заголовки новостей, добавив в Windows 11 своего нового помощника Copilot на базе искусственного интеллекта, который фактически заменил устаревшую и непопулярную среди пользователей Кортану. Теперь, когда у людей появилось время поиграться с ее настройками, произошла вполне предсказуемая ситуация: Microsoft начала размещать в результатах поисковых запросов рекламу сторонних компаний. В этом нет ничего удивительного, учитывая всю историю компании в этом направлении. Отличие лишь в том, что раньше Microsoft была известна тем, что продвигала в операционной системе собственные, а не сторонние продукты.

реклама

О том, что в результатах поиска появилась реклама, сообщил сайт Ghacks.net. Многие пользователи решили протестировали новую функцию, чтобы убедиться в этом самим, и обнаружили, что все это правда. Например, если вы запросите рекомендацию по выбору кулера для ноутбука или персонального компьютера, то вы получите результаты поисковика Bing. Необходимая информация была взята с популярных сайтов, которые занимаются обзором этих устройств, а также "высвечивается" в текстовом виде в стандартных запросах поисковых систем. Это нормально, но в нижней части результатов были размещены партнерские ссылки на продукты, которых нету в собственных результатах поиска, так как реклама основана на ключевых словах.

Если вы часто читаете компьютерные новости, то вам начнут предлагать видеокарты и кулеры.

Например, по запросу «Какой кулер для процессора является самым лучшим?» были получены результаты от Noctua, Corsair и популярного Cooler Master Hyper212. Но почему-то в окне ниже появилось несколько объявлений о системах охлаждения от DeepCool, Thermalright, MSI и других компаний. Другими словами, случайные рекламные объявления не совпадают с результатом ответа искусственного интеллекта. В примечании от Microsoft, которое также размещено в окне результатов, говорится, что эта продукция соответствуют вашему запросу, что верно, и что компания Microsoft может получить вознаграждение, если вы купите один из них.

В целом, этот шаг Microsoft не вызывает удивления, поскольку ранее компания уже размещала рекламу в Проводнике, в области настроек и даже на экране выхода из системы, но это были объявления о собственных продуктах. Это сторонняя реклама, размещаемая в результатах поиска, как и в Google или Bing, что делает Copilot обновленной версией веб-браузера для таких типов запросов.

Чтобы быть справедливым по отношению к Microsoft следует отметить, что в текстовой части ответа представлены полезные сведения, основанные на анализе популярных сайтов, так что эта информация может оказаться полезной для некоторых людей. Однако добавление сторонней рекламы действительно сильно мутит воду, поскольку реклама противоречит собственным результатам.

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Еще одно открытие о Copilot, обнаруженное при более внимательном изучении помощника, заключается в том, что ему требуется постоянное подключение к интернету — даже для локальных задач, таких как включение темного режима в операционной системе. Вероятно, это связано с тем, что Microsoft хочет знать, что люди делают с ее новым помощником искусственного интеллекта, что может помочь ему совершенствоваться. Тем не менее странно, что это требование распространяется на функции, выполняющиеся локально или доступные без помощи интернета.