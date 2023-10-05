В новой материнской плате премиум класса можно будет охлаждать зону VRM с помощью жидкостного охлаждения.

Поскольку новейшие процессоры Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения скоро поступят в продажу, производители материнских плат ускоренно готовят обновленные модели на чипсете Z790. Конечно, можно просто обновить BIOS существующей платы Z690 или Z790 для поддержки новых чипов, когда появится такая возможность, но найдутся люди, которым этот вариант не подойдет. Кроме того, эти усовершенствованные платы обещают новые функции и расширенные возможности разгона, поэтому, возможно, на них стоит обратить внимание даже опытным пользователям, которые хотят выжать из новых процессоров максимальную производительность. Последним представителем новой категории плат является Asus ROG Formula, которая до сих пор не была представлена в версии Z790. Эта материнская плата стоимостью 1000 долларов (предположительно) будет оснащена функциями премиум-класса, которые должны оправдать ее заоблачную стоимость, включая встроенные каналы жидкостного охлаждения.

реклама

Ранее Asus уже выпускала плату Formula, но только для Z690. Компания выпустила множество плат Z790, когда появились процессоры Raptor Lake в прошлом году, но Formula почему-то отсутствовала. Теперь же Asus восполняет этот пробел в линейке материнских плат для процессоров Intel 14-го поколения. Хотя новая версия имеет ту же бело-черную эстетику, что и ее предшественница, она была модернизирована в нескольких ключевых зонах. Самым значительным изменением является то, что встроенный Wi-Fi обновлен с Wi-Fi 6e до Wi-Fi 7, новейшего стандарта беспроводной связи. Несмотря на новизну, ни одно устройство его пока не использует. Даже недавно выпущенный iPhone 15 использует стандарт 6e, так что повсеместное распространение Wi-Fi 7 ожидается не раньше, чем через год.

Белые материнские платы возвращаются, как и сборки без RGB-подсветки.

Наиболее заметной функцией, унаследованной от предыдущей платы Formula, является ROG Water-Cooling Zone, позволяющая подключать VRM платы к индивидуальному контуру охлаждения. По данным Videocardz, плата E-ATX будет поддерживать до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и будет иметь два слота PCIe 5.0 для видеокарты и карты расширения следующего поколения. Предыдущая версия предлагала пять слотов M.2 для хранения NVMe и шесть портов SATA, поэтому ожидается, что эта версия предложит такое же невероятное количество вариантов хранения информации.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

ROG Maximus Formula входит в анонсированную линейку компании Asus для поддержки процессоров Intel Raptor Lake Refresh. Компания собирается выпустить четыре обновленные материнские платы: ROG Strix Z790-A Gaming Wi-Fi II, ROG Maximus Z790 Dark Hero и без префикса ROG модель TUF Gaming Z790-Pro Wi-Fi. Другие производители материнских плат, такие как Gigabyte и MSI, также выпустят свои модернизированные платы в ближайшее время. Все они надеются получить дополнительную прибыль от выхода новых настольных процессоров компании Intel, которые будут представлены 17 октября.