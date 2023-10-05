В состав этой смеси вошли косточки финика, семена рамона, экстракт семян подсолнечника, фруктоза, гороховый белок, просо, лимон, гуава, обезжиренные семена пажитника и пищевая сода.

Стартап из Сиэтла под названием Atomo Coffee, решил отказаться от любимых многими кофейных зёрен в пользу более экологически чистых ингредиентов. Они разработали уникальную смесь из вторичных сельскохозяйственных продуктов, которая, по их словам, имеет такой же вкус, как эспрессо, но при ее производстве не наносится такой сильный ущерб окружающей среде.

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Традиционное производство кофе по мнению руководства компании приносит множество экологических проблем. Поскольку планета нагревается, фермеры, специализирующиеся на выращивании более деликатных сортов кофе, вынуждены искать более прохладные климатические условия, который обычно встречаются на северных широтах и в горах. При этом они покидают свои старые фермы — когда-то густые леса — и создают новые, вырубая деревья. Поскольку вырубка лесов является основной причиной изменения климата, это только усугубляет проблему, которая вынуждает фермеров подниматься в горы.

Чтобы остановить переселение кофейных фермеров, основатели компании Atomo решили заменить кофейные зерна на другие ингредиенты, которые выглядят, завариваются и имеют вкус кофе. (Это может показаться знакомым, поскольку в компанию Atomo инвестировали те же люди, что и в Beyond Meat, которая производит мясные заменители, напоминающие настоящее мясо.) Чтобы добиться этого результата, необходимо заменить один ингредиент (кофейные зерна) на несколько других. Согласно веб-сайту Atomo, ее кофе без зерен содержит семена рамона, семена фиников, фруктозу, экстракт семян подсолнечника, просо, гороховый белок, лимон, гуаву, обезжиренные семена пажитника, кофеин и пищевую соду. После того, как все 11 ингредиентов были спрессованы и стали выглядеть как какао-бобы, они приобретают вкусовые ноты «темного шоколада, сухофруктов и крекерного печенья».

Если производитель добавит еще один ингредиент в кофе, то он станет намного популярнее.

На веб-сайте Atomo говорится, что компания выбрала эти ингредиенты за бесподобный вкус, а также потому, что они участвуют в замкнутых продовольственных процессах, исключающих вырубку лесов и чрезмерное количество пищевых отходов. Действительно, косточки фиников являются многочисленный побочный продукт постоянно развивающейся финиковой промышленности, горох невероятно засухоустойчив, а просо прекрасно растет в засушливых условиях. Хотя статистические данные о воздействии альтернативных зерновых продуктов Atomo на окружающую среду пока не доступна, их «экспериментальный» холодный напиток в банках, выпущенный в прошлом году, якобы выделял на 93% меньше углекислого газа и использовал на 94% меньше воды, чем обычный кофе.

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Пока что кофе Atomo можно приобрести только в австралийской компании Gumption Coffee, которая занимается обжаркой кофе и имеет свои кафе на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В этом кафе проводятся "вторники Atomo", когда клиенты могут заказать свои любимые напитки на основе эспрессо с добавлением смеси Atomo. Несмотря на то, что компания Atomo Coffee производит пакетики обычного эспрессо и эспрессо без кофеина, заинтересованные потребители кофе пока не могут попробовать его в домашних условиях.