Во Флориде осталось всего 10% кораллов, которые борются с быстро растущей популяцией морских водорослей. Помочь в этом может карибский королевский краб.

Для морских водорослей или макроводорослей сейчас наступили лучшие времена. Благодаря насыщенным питательными веществами сельскохозяйственным стокам и канализационным нечистотам, которые обильно выливаются в мировой океан в связи с ростом численности населения, водоросли всех форм и размеров получают самую сытную пищу за всю свою историю. Это настоящий рай для водорослей, но не для коралловых рифов, которые задыхаются под толстыми слоями морских водорослей, заполонивших побережье Флориды. Чтобы им помочь, морские экологи Флориды сейчас собирают "армию необычных героев" - крабов.

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Более 90% рифов Флориды — крупнейшего в континентальной части Соединенных Штатов — погибло из-за исчезновения в этих районах морской живности и потепления вод, которое наблюдается в последние несколько десятилетий. Проще говоря, то, что осталось, переживает не лучшие времена. Морские водоросли, которые живут припеваючи по причинам, упомянутым выше, душат живые кораллы и образуют толстый покров на морском дне. Когда личинки кораллов, или планулы, плавают в воде в поисках места для прикрепления, покров макроводорослей значительно снижает их шансы на успех. В то же время зрелые кораллы не могут поглощать солнечный свет, необходимый для их роста, когда водоросли выполняют роль "морской занавески".

Из-за безрасудственной деятельности американцев и изменения климата, коралловые рифы могут полностью исчезнуть.

Многие виды океанических существ питаются макроводорослями. Длинноиглые морские ежи являются одним из таких видов, но они были уничтожены в Карибском бассейне загадочным патогеном в 80-х годах. (Как можно догадаться, это только увеличило популяцию морских водорослей во Флориде.) К счастью, карибские королевские крабы составляют еще одну группу энтузиастов пожирателей макроводорослей. Они не только поедают морские водоросли с потрясающей эффективностью, но и тот факт, что они являются уроженцами Флориды (и являются одними из немногих травоядных животных региона), снижает вероятность того, что увеличение их численности окажет негативное воздействие на морскую экосистему.

Их также относительно легко разводить. В прошлом месяце Морская лаборатория и аквариум Моут в Сарасоте открыли исследовательский центр по разведению крабов и восстановлению коралловых рифов во Флориде. Они изначально намеревались вырастить 34 000 карибских королевских крабов в течение следующих четырех лет. Теперь же Vox сообщает, что некоммерческая организация может производить в 29 раз больше, или 250 000 крабов в год.

Крабов разводят в специальных ваннах.

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Когда этих крабов выпустят в океан, они, как ученые надеются, начнут поедать излишки макроводорослей Флориды, позволяя молодым кораллам прикрепляться к морскому дну, а зрелым кораллам получать достаточно солнечного света. Однако перед этим "крабовый инкубатор" должен обучить свою армию ракообразных отбиваться от хищников. Поскольку океанские млекопитающие и осьминоги в аквариумах Мота немногочисленны, экологи этой организации используют куклы из носков, чтобы пугать крабов и проверять их инстинкты борьбы или бегства.