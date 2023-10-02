Настоящий Том Хэнкс говорит, что он «не имеет к этому никакого отношения».

Том Хэнкс обратился ко всем фанатам в интернете, что он не пытается продавать стоматологический услуги, потому что это делает искусственный интеллект, имитирующий известного актера.

реклама

Как сообщает издание Variety, настоящий Том Хэнкс опубликовал в Instagram фотографию этого фейкового ИИ-двойника, который появился в рекламе стоматологических услуг. Хэнкс добавил следующее сообщение к этой фотографии:

«Остерегайтесь!! Появилось видео, рекламирующее некий стоматологический кабинет с ИИ-версией меня. Я не имею к этому никакого отношения, - Том Хэнкс».

Тот самый "искусственный двойник" Тома Хэнкса.

В ветке Reddit, посвященной deepfake/AI (фейковым изображениям), пользователь по имени spif отметил, что эта ситуация может зайти очень далеко, и в следующей рекламе с участием "искусственного" Тома Хэнкса, он заявит: "Мой аккаунт в Instagram взломали и там появилось сообщение, что эта реклама фейковая, но как видите, это определенно настоящий я! Пора почистить зубы!".

Проблема дипфейков и искусственного интеллекта, похоже, будет только усугубляться, поскольку они становятся все более реалистичными и могут использовать продвинутые большие языковые модели для правдоподобного взаимодействия. Недавно хакер использовал дипфейковую версию голоса сотрудника, чтобы взломать ИТ-компанию, в то время как Дания, напротив, пытается привлечь туристов, оживляя известные картины с помощью искусственного интеллекта. Тем временем TikTok запретил дипфейки с участием частных лиц.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Похоже, что теперь разоблаченный "искусственный двойник" Тома Хэнкса быстро прекратит продвигать стоматологические услуги. Однако сколько пройдет времени, прежде чем другая известная личность решит позволить своему ИИ-двойнику сниматься в рекламе за хорошие деньги? Ведь в России это уже произошло, искусственный двойник Брюса Уиллиса снимается в рекламе мобильной сети «МегаФон».