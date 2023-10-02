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Том Хэнкс обратился ко всем фанатам в интернете, что он не пытается продавать стоматологический услуги, потому что это делает искусственный интеллект, имитирующий известного актера.
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Как сообщает издание Variety, настоящий Том Хэнкс опубликовал в Instagram фотографию этого фейкового ИИ-двойника, который появился в рекламе стоматологических услуг. Хэнкс добавил следующее сообщение к этой фотографии:
«Остерегайтесь!! Появилось видео, рекламирующее некий стоматологический кабинет с ИИ-версией меня. Я не имею к этому никакого отношения, - Том Хэнкс».
В ветке Reddit, посвященной deepfake/AI (фейковым изображениям), пользователь по имени spif отметил, что эта ситуация может зайти очень далеко, и в следующей рекламе с участием "искусственного" Тома Хэнкса, он заявит: "Мой аккаунт в Instagram взломали и там появилось сообщение, что эта реклама фейковая, но как видите, это определенно настоящий я! Пора почистить зубы!".
Проблема дипфейков и искусственного интеллекта, похоже, будет только усугубляться, поскольку они становятся все более реалистичными и могут использовать продвинутые большие языковые модели для правдоподобного взаимодействия. Недавно хакер использовал дипфейковую версию голоса сотрудника, чтобы взломать ИТ-компанию, в то время как Дания, напротив, пытается привлечь туристов, оживляя известные картины с помощью искусственного интеллекта. Тем временем TikTok запретил дипфейки с участием частных лиц.
Похоже, что теперь разоблаченный "искусственный двойник" Тома Хэнкса быстро прекратит продвигать стоматологические услуги. Однако сколько пройдет времени, прежде чем другая известная личность решит позволить своему ИИ-двойнику сниматься в рекламе за хорошие деньги? Ведь в России это уже произошло, искусственный двойник Брюса Уиллиса снимается в рекламе мобильной сети «МегаФон».