Первыми двумя играми станут Forspoken и Immortals of Aveum.

AMD почти 11 месяцев дразнила игровое сообщество своей технологией апскейлинга третьего поколения и сегодня наконец-то представит FSR 3. По данным AMD, сначала FSR 3 будет доступна только в двух играх, которые не являются предметом всеобщего внимания: Forspoken и Immortals of Aveum. Тем не менее, компании нужно с чего-то начинать, поэтому хорошо, что AMD наконец-то выпустит эту технологию, чтобы мы могли увидеть, соответствует ли она ожиданиям. Разработчики технологии заявили, что релиз состоится в сентябре, и наконец выполнит это обещание.

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Фрэнк Азор из AMD, ранее работавший в Alienware, объявил об этом в Twitter. Он сказал, что, хотя на момент запуска будут поддерживаться только две игры, многие другие игры уже находятся на стадии разработки. FSR 3 является ответом AMD на DLSS 3 от Nvidia и позволит владельцам графических процессоров AMD впервые испытать генерацию кадров, используя технологию AMD «fluid motion frames». AMD утверждает, что может удвоить и даже утроить частоту кадров в поддерживаемых компьютерных играх. Тем не менее, еще неизвестно, как это будет выглядеть в движении и будут ли искусственно созданные кадры иметь заметные артефакты.

Еще более важной новостью, связанной с FSR 3 и ее технологией генерации кадров, является то, что AMD сделала ее доступной как для старых графических процессоров AMD, так и для видеокарт Nvidia, в отличие от подхода Nvidia, где генерация кадров DLSS 3 поддерживается только на новейших видеокартах 40-й серии. Это означает, что люди с графическими процессорами Nvidia Ampere или Turing смогут запустить генерацию кадров в этих двух играх, когда технология наконец будет запущена, что станет первым событием для этой категории пользователей.

К сожалению, эти две игры, в отличие от Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, сейчас не очень популярны. Starfield — игра, спонсируемая AMD, и в настоящее время миллионы людей по всему миру играют в космическую ролевую игру, так что это была бы идеальная игра для запуска. У нее также высокие требования к ПК, поэтому AMD упустила возможность добавить ее в эту игру. То же самое касается Cyberpunk, которая ориентирована на видеокарты Nvidia, трассировка лучей которой, как известно, плохо работает на графических процессорах AMD. Но тут стоит добавить, что AMD ранее заявила, что FSR 3 рано или поздно появится в Cyberpunk. Отсутствие этой игры в стартовой версии FSR 3 - это неудачный ход, но мы полагаем, что Nvidia здесь приложила свою руку.

AMD обещает удвоить частоту кадров с помощью FSR 3 в поддерживаемых играх, а ее технология генерации кадров способна утроить частоту кадров в некоторых играх.

Кроме того, когда AMD вышла на сцену Gamescom, чтобы рассказать о FSR 3, игра Immortals of Aveum только готовилась к запуску, и казалась многообещающей игрой нового поколения. Однако игра получила плохую оценку со стороны геймеров и рецензентов, что в целом стало разочарованием для AMD. Все было настолько плохо, что стоящая за этим студия уже объявила об увольнениях. Forspoken вышла в январе 2023 года, так что это вообще старая игра.

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В любом случае, большой новостью для геймеров является то, что FSR 3 и генерация кадров в конечном итоге появятся во всех играх DX11 и DX12 в первом квартале 2024 года. Релиз новой версии FSR ждали много геймеров, поскольку она откроет новые уровни производительности в тысячах игр, даже для владельцев старых графических процессоров, хотя владельцы графических процессоров Intel могут и не получить поддержку этой технологии. Будет интересно посмотреть, как она работает на старых графических процессорах Nvidia, поскольку она утверждает, что генерация кадров возможна только на ее новейшем оборудовании.