Раньше вы могли незаметно обновиться с Windows 7 или 8 до Windows 10, но теперь это невозможно.

Если вы собирались перейти с Windows 7 или 8 на Windows 10, не тратя ни копейки, то теперь ваши надежды рухнули. Microsoft незаметно закрыла лазейку, которая позволяла пользователям бесплатно обновлять операционную систему своего компьютера до предпоследней версии Windows. Если вам надоела старая операционная система и хочется чего-то более современного, то теперь за это придется платить или воспользоваться услугами пиратских сайтов.

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Когда в июле 2015 года впервые вышла Windows 10, Microsoft предоставила пользователям Windows 7/8 целый год на бесплатное обновление до новой ОС. В июле 2016 года компания продлила этот срок еще на год для пользователей вспомогательных устройств. (При этом было непонятно, каким образом пользователи должны подтвердить свою инвалидность, чтобы воспользоваться этим предложением.) После этого пользователям Windows 7/8 пришлось платить за переход на Windows 10… то есть, если они не знали о секретной лазейке, позволяющей получить новую операционную систему бесплатно.

Теперь обновиться с Windows 7 на 10 можно только платно.

Хотя Майкрософт больше не рекламировала бесплатное обновление ОС, пользователи по-прежнему могли получить его через веб-страницу Windows 10 на сайте корпорации. Пользователи могли до конца сентября нажать волшебную кнопку «Обновить этот компьютер сейчас», даже не заплатив ни копейки. Но теперь Microsoft убрала и эту возможность, и пользователям придется заплатить 139 долларов за лицензию Windows 10, прежде чем установить эту ОС на свои устройства.

Судя по комментариям в блоге Центра партнеров устройств Майкрософт, которые появились 20 сентября и были замечены ресурсом Windows Central, Майкрософт обнаружила чрезмерное пристрастие пользователей к бесплатной лазейке для обновления до Windows 10. «Предложение Microsoft по бесплатному апгрейду на Windows 10 с более старых версий закончилось еще в июле 2016 года», — говорится в сообщении. «Теперь также удален путь установки для получения бесплатного обновления Windows 7/8. Вы можете обновиться до Windows 11 с 10 версии все также бесплатно».

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Последнее замечание не вызывает восторга: Windows 11 все еще относительно новая и сырая, и на нее не спешат переходить миллионы пользователей со всех стран мира. Кроме того, у нее гораздо более жесткие аппаратные требования, чем у любой из старых версий, то есть намного меньше пользователей смогут обновиться на Windows 11 по сравнению с другими версиями ОС.