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Fantoci
Light Bio начнет продавать светящиеся в темноте цветы в 2024 году
Биолюминесцентные петунии были генетически спроектированы так, чтобы излучать собственный неоновый зеленый свет.

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Комнатные растения в последнее время пользуются большой популярностью, но скоро они могут показаться довольно скучными по сравнению со светящимися в темноте петуниями от компании Light Bio. Биотехнологический стартап из штата Айдахо официально получил разрешение от Министерства сельского хозяйства США на продажу генетически модифицированных биолюминесцентных цветов в Соединенных Штатах. Ожидается, что поставки начнутся в начале 2024 года.

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Вдохновением для создания необычных растений Light Bio послужили биолюминесцентные насекомые, морские обитатели и грибы. Они светятся, когда кислород взаимодействует с люциферином, который образуется под действием фермента люциферазы. Считается, что в результате такого взаимодействия выделяется энергия, которая проявляется в виде света, что и приводит к эффекту свечения изнутри, который мы так любим в светлячках и медузах. 

Основатели компании Light Bio, Карен Саркисян (синтетический биолог) и Кит Вуд (химик), посвятили значительную часть своей карьеры изучению биолюминесценции, прежде чем запустили свой стартап. Ранее Саркисян вместе с группой ученых внедрили в растения табака ферменты, вырабатывающие свет, что заставило их светиться. В то же время Кит Вуд помог своей команде применить ген, содержащийся в светлячках, для создания первого генно-модифицированного светящегося в темноте растения в 1980-х годах, хотя для его функционирования необходимо было опрыскивать растение специальным химикатом. 

Слева: Генетически созданные петунии при естественном освещении. Справа: Генетически созданные петунии в темноте. Источник: Light Bio

С тех пор Саркисян и Вуд придумали, как заставить растения светиться самостоятельно. Их процесс фокусируется на молекуле, называемой кофейной кислотой. У растений кофейная кислота помогает строить клеточные стенки; у грибов он превращается в люциферин. Именно этот последний процесс заинтересовал компанию Light Bio. Компания взяла ген, ответственный за преобразование кофейной кислоты в люциферин (называемый неомицинфосфотрансферазой II или NPTII), и добавила его в растение петунии. В результате получился обычный домашний цветок, который излучает неоново-зеленый свет ночью или когда свет выключен. 

Изучив, привлекают ли петунии Light Bio больше вредителей, чем обычные петунии, Министерство сельского хозяйства США 6 сентября одобрило продажу этих светящихся в темноте цветов в США. Это хорошие новости для 10 000 человек, ожидающих появления продукции от Light Bio, но плохие новости для тех, кто считает, что биолюминесцентные растения могут нарушить местную экосистему. Однако основатели компании Light Bio предусмотрели возможную критику своих светящихся в темноте растений и выступили с заявлением.

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«Петунии обычно выращиваются в созданных человеком средах, где люди живут и работают каждый день, например, дома, на предприятиях или в ботанических садах», — написал Саркисян в своем заявлении в Министерство сельского хозяйства. «Обычно в таких условиях ночное освещение от искусственного освещения намного превышает световое излучение автолюминесцентных петуний».

#light bio #биолюминесцентные петунии #люциферин
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