Илон Маск заявил, что Starshield будет "принадлежать" Министерству обороны США.

Компания SpaceX заключила первый крупный контракт на предоставление услуг защищенной спутниковой связи под названием Starshield. Заказчиком является не кто иной, как Министерство обороны США, что, вероятно, и было изначальным планом компании. Общая стоимость контракта составляет 70 миллионов долларов, но это, скорее всего, лишь начальный этап сотрудничества между американским правительством и генеральным директором SpaceX Илоном Маском.

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SpaceX анонсировала Starshield в конце 2022 года, пообещав создать сквозной шифрованный сервис, подходящий для государственных заказчиков. Всем известно, что SpaceX - американская компания, и многие ее продукты и услуги регулируются международными договорами об использовании оружия. Министерство обороны США также является крупным заказчиком ракет компании SpaceX, которые сертифицированы для вывода полезных грузов национальной безопасности на орбиту. Таким образом, партнерство Министерства обороны США со Starshield вполне предсказуемо.

Новый контракт предусматривает первоначальную выплату компании SpaceX 15 миллионов долларов в этом месяце. Оставшаяся сумма контракта будет выплачиваться по мере того, как SpaceX будет оказывать поддержку 54 военным партнерам, включая армию, флот, военно-воздушные силы и береговую охрану, сообщает Bloomberg.

Инвестиции американского правительства в Starshield могут теперь успокоить Илона Маска, который заявил в X (ранее Twitter), что Starlink будет работать как потребительский сервис и не будет участвовать в военных операциях. В то же время космические силы Министерства обороны США будут "владельцами" Starshield, и смогут использовать его по своему усмотрению. Маск называет это «правильным порядком вещей».

Илон Маск подвергся критике за попытки контролировать использование украинскими силами сервиса Starlink, который он предоставил Украине после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. В недавно вышедшей биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, говорится, что глава SpaceX отказался расширить зону покрытия Starlink, что привело к срыву украинской операции. План нападения на Черноморский флот России с помощью водных дронов он назвал «мини-Перл-Харбором».

SpaceX пока не раскрывала подробностей о том, как устроена сеть Starshield. Когда компания анонсировала эту услугу, на фотографии был изображен стандартный спутник V1 Starlink. Однако Маск подчеркнул, что может построить спутники Starshield исходя из потребностей своих клиентов. Защищенная сеть также сможет взаимодействовать с существующими правительственными космическими объектами через систему межспутниковой лазерной связи Starlink.

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В ближайшие годы, по мере запуска новых ракет Starship, возможности спутниковой связи Starshield для Министерства обороны США будут расширяться. Для запланированных спутников V2 Starlink потребуется более крупная ракета-носитель, а не проверенной временем Falcon 9, но эти космические аппараты будут гораздо более функциональными. Федеральная комиссия по связи разрешила SpaceX развернуть 7500 спутников V2, что более чем вдвое превысит нынешний размер ее мегагруппировки.